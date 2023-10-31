“Zengin Baba Yoksul Baba” yazarı Robert Kiyosaki, 2024 yılı için yatırımcılara tavsiyede bulundu. Kiyosaki 2024 yılında portföyünün ağırlıklı olarak Bitcoin, altın ve gümüşten oluşacağını ifade etti.

Twitter hesabı üzerinden bir takım açıklamalarda bulunan Robert Kiyosaki, portföy dağılımın şablonunu takipçileriyle paylaştı. Kiyosaki, gelecekte ABD dolarının çökeceğini ve hisse senedi piyasasının büyük bir düşüş yaşayacağını öngörüyor.

Robert Kiyosaki, finans uzmanlarının portföy dağılım şablonlarını eleştirdi. Kiyosaki’ye göre portföyün %60’ının tahvillere ve %40’ının hisse senetlerine ayrılmasını öneren 60/40 modeli artık eskisi kadar ideal değil. Robert Kiyosaki yatırımcıların portföylerinin %75’lik kısmını altın ve gümüşe, %25’lik kısmını ise Bitcoin, gayrimenkul ve petrol hisselerine ayırması gerektiğini savunuyor.

Robert Kiyosaki bu varlıkları enflasyona karşı koruma sağlayacak bir güvenli liman olarak görüyor. Altın, yüzyıllar boyunca enflasyona karşı güvenli liman olarak görüldü. Bitcoin de 2009 yılında piyasaya sürülmesinin ardından enflasyon karşısında sağladığı koruma nedeniyle “dijital altın” olarak adlandırılıyor.

Robert Kiyosaki finans sektöründe önde gelen birçok ismin aksine altın ile birlikte Bitcoin’e büyük bir ilgi gösteriyor, dolayısıyla tavsiyelerinde altın ile birlikte Bitcoin’e de yer veriyor. Robert Kiyosaki, paylaştığı portföy dağılım şablonunu takip eden yatırımcıların, yakın gelecekte gerçekleşeceğini öngördüğü finansal çöküşü atlatmayı başarabileceğine inanıyor.

Robert Kiyosaki’den Bitcoin Fiyat Tahmini

Önde gelen Bitcoin savunucularından biri olan Robert Kiyosaki, yaklaşan ekonomik çöküşten korunmak için Bitcoin’in en mükemmel varlıklardan biri olduğuna inanıyor. Bununla birlikte Robert Kiyosaki kısa bir süre önce yaptığı fiyat tahmininde Bitcoin’in 2024 yılında 120.000 dolara, 2025 yılına kadar ise 500.000 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

Kiyosaki Bitcoin’i “insanların doları” ve değerli metalleri “Tanrı’nın parası” olarak adlandırıyor ve yaklaşan çöküşte altının 5.000 dolara gümüşün ise 500 dolara yükseleceğine inanıyor.