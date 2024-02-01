Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı ve ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, neden Bitcoin’e yatırım yaptığını açıkladı.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden biri olan Robert Kiyosaki, Bitcoin’in sağladığı güvenlikten övgü dolu sözlerle bahsetti. Kiyosaki ayrıca Fed gibi kurumların servet azaltıcı uygulamalarını kınadı.

Kiyosaki, Bitcoin’in Fed, ABD Hazine Bakanlığı ve Wall Street bankerleri tarafından sistematik bir şekilde yürütülen servet erezyonuna karşı çok önemli bir koruma sağladığını düşünüyor.

Robert Kiyosaki Neden Bitcoin’i Savunuyor?

Kısa bir süre önce X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Robert Kiyosaki, yatırım stratejisinde hisse senetleri, tahviller ve itibari para birimleri gibi geleneksel varlıklar yerine Bitcoin’i tercih ettiğini vurguladı. Robert Kiyosaki bu tercihinin nedeninin Bitcoin’in (BTC) merkezsiz yapısı ve enflasyona karşı sağladığı koruma olduğunu söyledi.

Bitcoin’i geleneksel varlıklara kıyasla çok daha güvenli olduğunu belirten Kiyosaki, Fed Başkanı Jerome Powell gibi isimlerin servet azaltıcı uygulamalarını eleştirdi. Kiyosaki, Bitcoin’in bu tür servet azaltıcı uygulamalara karşı bir güvenli liman işlevi gördüğünü kaydetti.

Ünlü yatırımcı bu nedenle geleneksel yatırım araçlarından uzaklaşarak BTC’yi tercih ettiğini ifade etti:

Neden mi Bitcoin’e yatırım yapıyorum? Bitcoin, servetimizin para birimleri aracılığıyla çalınmasına karşı koruma sağlıyor. Fed Başkanı Powell, Hazine Bakanı Yellin ve Wall Street bankerleri, özellikle enflasyon, vergilendirme ve hisse senedi fiyat manipülasyonlarıyla servetimizi çalmaktadır. Bu nedenle hisse senetlerine, tahvillere ve sahte dolarlara değil, bu nedenle yatırımlarımı ve tasarruflarımı Bitcoin’le değerlendiriyorum.

Why I own Bitcoin. Bitcoin is protection against the theft of our wealth via our money. Fed Chairman Powell, Treasury Secretary Yellin, and Wall Street bankers steal our wealth via our money, specifically via inflation, taxation, & stock price manipulation. That is why I save… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 31, 2024

Başlangıçta Bitcoin’e karşı olumsuz bir tavır takınan ünlü yatırımcı, günümüzde ise Bitcoin’i, altın ve gümüş gibi varlıklarla aynı seviyede görüyor. Kiyosaki, Bitcoin’in bir güvenli liman olduğuna ve uzun vadeli potansiyeline inanıyor.

Robert Kiyosaki, Bitcoin’in geleceği konusunda da oldukça iyimser. Kiyosaki, BTC fiyatının 2024 yılı içerisinde 120.000 dolara, 2025 yılında da 500.000 dolara yükseleceğine inanıyor. Kiyosaki’ye göre küresel bir ekonomik kriz durumunda ise BTC fiyatı 1 milyon dolara yükselebilir.

The Rich Dad Channel’ın 24 Ocak’ta yayınlanan son bölümüne Miles Franklin Precious Metals Investments CEO’su Andy Schectman ve yazar ve radyo talk-show sunucusu Charles Goyette da katıldı. Robert Kiyosaki bu bölümde Bitcoin ve gümüşün geleceğine dair görüşlerini dile getirdi. Bu programda bir kez daha Bitcoin’e olan güvenini tekrarlayan Kiyosaki, varlığın çok sayıda akıllı insan tarafından desteklendiğini vurguladı.

Robert Kiyosaki 2023 yılının Kasım ayında değerli metallerin fiyatında yaşanan yükseliş sırasında 2,4 milyon takipçili X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda insanlara altın, gümüş ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara geçmelerini tavsiye etmişti.