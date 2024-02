Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı ve ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, neden Bitcoin’e yatırım yaptığını açıkladı.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden biri olan Robert Kiyosaki, Bitcoin’in sağladığı güvenlikten övgü dolu sözlerle bahsetti. Kiyosaki ayrıca Fed gibi kurumların servet azaltıcı uygulamalarını kınadı.

Kiyosaki, Bitcoin’in Fed, ABD Hazine Bakanlığı ve Wall Street bankerleri tarafından sistematik bir şekilde yürütülen servet erezyonuna karşı çok önemli bir koruma sağladığını düşünüyor.

Kısa bir süre önce X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Robert Kiyosaki, yatırım stratejisinde hisse senetleri, tahviller ve itibari para birimleri gibi geleneksel varlıklar yerine Bitcoin’i tercih ettiğini vurguladı. Robert Kiyosaki bu tercihinin nedeninin Bitcoin’in (BTC) merkezsiz yapısı ve enflasyona karşı sağladığı koruma olduğunu söyledi.

Bitcoin’i geleneksel varlıklara kıyasla çok daha güvenli olduğunu belirten Kiyosaki, Fed Başkanı Jerome Powell gibi isimlerin servet azaltıcı uygulamalarını eleştirdi. Kiyosaki, Bitcoin’in bu tür servet azaltıcı uygulamalara karşı bir güvenli liman işlevi gördüğünü kaydetti.

Ünlü yatırımcı bu nedenle geleneksel yatırım araçlarından uzaklaşarak BTC’yi tercih ettiğini ifade etti:

Why I own Bitcoin. Bitcoin is protection against the theft of our wealth via our money. Fed Chairman Powell, Treasury Secretary Yellin, and Wall Street bankers steal our wealth via our money, specifically via inflation, taxation, & stock price manipulation. That is why I save…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 31, 2024