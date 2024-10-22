Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabıyla ünlenen Robert Kiyosaki, yatırım dünyasına dair fikirlerini paylaşmaya devam ediyor. Kiyosaki kısa bir süre önce dikkat çekici bir açıklamaya imza atarak mevcut şartlardaki en iyi yatırım aracını açıkladı. Ancak bu yatırım aracı beklentilerin aksine Bitcoin veya altın değil.

Kiyosaki şu anda potansiyeli en yüksek yatırım aracının gümüş olduğunu açıkladı ve gümüşün ons başına 50 dolarlık fiyat seviyesine yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Robert Kiyosaki geçmişte yaptığı birçok açıklamada gümüşü Bitcoin ve altınla aynı seviyede değerlendirdiğini belirtmişti.

BEST ASSET TODAY: Silver….buy it before it hits $50.00. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 22, 2024

Gümüşe dair yükseliş beklentilerinin arkasında birkaç sebep var. Teknik analiz verileri, genellikle yükseliş sinyali veren büyük bir fincan ve kulp formasyonu oluştuğunu gösteriyor. Tarihsel veriler bu formasyonun genellikle büyük fiyat artışlarından önce gerçekleştiğine işaret ediyor.

Kiyosaki’nin gümüşte yükseliş beklemesinin bir diğer nedeni de altının her geçen gün yeni bir rekor fiyat seviyesi belirlemesi olabilir. Zira bu durum yatırımcıların FOMO’ya kapılmasına ve pastadan pay almak için altının alternatiflerine yönelmesine yol açıyor.

Gümüş günümüzde yüksek talep görüyor ve tıp, mühendislik, fotoğrafçılık, elektronik ve savunma sanayii gibi sektörlerde aktif olarak kullanılıyor. Öyle ki mevcut şartlarda dünyadaki gümüş rezervlerinin %95’i endüstriyel amaçlarla kullanılıyor. Bu da serbest dolaşımdaki gümüş miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Dolayısıyla gümüşün yükselişe hazır olduğu öngörülüyor.

Gümüşün yükselişi, Bitcoin ve altına yönelik ilginin ve fiyat dalgalanmalarının azalmasına yol açabilir. Robert Kiyosaki’nin beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zaman içerisinde belli olacak.