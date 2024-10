Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabıyla ünlenen Robert Kiyosaki, yatırım dünyasına dair fikirlerini paylaşmaya devam ediyor. Kiyosaki kısa bir süre önce dikkat çekici bir açıklamaya imza atarak mevcut şartlardaki en iyi yatırım aracını açıkladı. Ancak bu yatırım aracı beklentilerin aksine Bitcoin veya altın değil.

Kiyosaki şu anda potansiyeli en yüksek yatırım aracının gümüş olduğunu açıkladı ve gümüşün ons başına 50 dolarlık fiyat seviyesine yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Robert Kiyosaki geçmişte yaptığı birçok açıklamada gümüşü Bitcoin ve altınla aynı seviyede değerlendirdiğini belirtmişti.

BEST ASSET TODAY: Silver….buy it before it hits $50.00.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 22, 2024