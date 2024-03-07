Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin (BTC) fiyatının yıl sonuna kadar 300.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Bitcoin’in ekonomik istikrarsızlığa karşı bir güvence olduğunu savunan Kiyosaki, itibari para biirmleri yerine alternatif varlıkları tercih ettiğini açıkladı.

Robert Kiyosaki, Bitcoin için yaptığı 300.000 dolarlık tahminle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Acil Eylem Çağrısında Bulundu

Twitter (X) hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kiyosaki, takipçilerine Bitcoin’deki mevcut yükseliş trendini değerlendirmeye davet etti. Paylaşımında “BITCOIN yanıyor” ifadesine yer veren Kiyosaki, takipçilerine harekete geçmelerini tavsiye etti.

Bitcoin’in bu yıl sonuna kadar 300.000 dolara yükseleceğini öngören Robert Kiyosaki, 500 dolarlık bir yatırımın bile kayda değer yatırım getirisi sağlayabileceğini öngörüyor.

BITCOIN on fire. The biggest mistake you can make is to procrastinate. Important to start, even if only for $500. Next stop $300,000 per BC in 2024 — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 6, 2024

Bu, Robert Kiyosaki’nin ilk cesur Bitcoin tahmini değil. Kiyosaki geride bıraktığımız yılda Bitcoin’in 2025 yılında 500.000 dolara yükseleceğini öngörmüştü.

COVID-19 pandemisiyle birlikte Bitcoin hakkındaki görüşleri değişen ve Bitcoin savunuculuğuna soyunan Kiyosaki, geleneksel para birimlerine ise nefret kusuyor. Kiyosaki, Bitcoin gibi alternatif varlıkların, küresel ekonomideki istikrarsızlık karşısında koruma sağladığını belirtiyor.

Bu kapsamda her fırsatta takipçilerine altın, gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra Bitcoin’e yönelmelerini tavsiye eden Kiyosaki, bu varlıkları değer saklama aracı olarak konumlandırıyor.

ABD dolarının sonunun yaklaştığına inanan Kiyosaki’ye göre bu senaryoda Bitcoin ve değerli metaller, sahiplerine önemli faydalar sağlayacak.

6 Haneli Bitcoin Fiyat Tahmini

Robert Kiyosaki’nin en son Bitcoin tahmini, BTC fiyatının 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından geldi. Bitcoin son olarak 69.000 dolara yükseldiğinde takvimler 10 Kasım 2021 tarihini gösteriyordu.

Bitcoin’deki bu yükseliş büyük ölçüde, 10 Ocak’ta ABD’de onaylanan spot Bitcoin ETF’lerinin etkisiyle geldi. Bununla birlikte Nisan ayında gerçekleşecek blok ödülü yarılanması da BTC’deki yükselişin katalizörleri arasında yer alıyor.

5 Mart Salı günü 69.000 dolara kadar yükselen Bitcoin sonrasında %14’lük sert bir fiyat düzeltmesine gitti ve 59.300 dolara kadar geriledi. Lider kripto para birimi sonrasında hızla toparlanarak 67.000 dolar sınırına geri döndü.

Analistler, Bitcoin’deki geçmiş piyasa döngülerinden yola çıkarak Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazelemesini takip eden üç aylık süreçte fiyatını üç kat arttırdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin’de benzer yükselişler 2012 ve 2016’deki ralliler sırasında da yaşandı. Bu nedenle birçok kişi Bitcoin’in önümüzdeki süreçte altı haneli fiyat seviyelerine yükseleceğini öngörüyor.