Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin (BTC) fiyatının yıl sonuna kadar 300.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Bitcoin’in ekonomik istikrarsızlığa karşı bir güvence olduğunu savunan Kiyosaki, itibari para biirmleri yerine alternatif varlıkları tercih ettiğini açıkladı.

Robert Kiyosaki, Bitcoin için yaptığı 300.000 dolarlık tahminle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Twitter (X) hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kiyosaki, takipçilerine Bitcoin’deki mevcut yükseliş trendini değerlendirmeye davet etti. Paylaşımında “BITCOIN yanıyor” ifadesine yer veren Kiyosaki, takipçilerine harekete geçmelerini tavsiye etti.

Bitcoin’in bu yıl sonuna kadar 300.000 dolara yükseleceğini öngören Robert Kiyosaki, 500 dolarlık bir yatırımın bile kayda değer yatırım getirisi sağlayabileceğini öngörüyor.

BITCOIN on fire. The biggest mistake you can make is to procrastinate. Important to start, even if only for $500. Next stop $300,000 per BC in 2024

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 6, 2024