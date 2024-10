“Zengin Baba, Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda zenginleşmesine katkı sağladığı için Bitcoin’i sevdiğini belirtti. Kiyosaki’nin bu paylaşımı, Bitcoin’in 73.500 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığı bir dönemde geldi.

Robert Kiyosaki 2,6 milyon takipçili X hesabı üzerinden paylaşımda Bitcoin fiyatının Ekim ayında fırlayacağını öngörmüştü. Kiyosaki geçmişte yaptığı paylaşımlardan birinde ise Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılında 300.000 dolara yükseleceğini tahmin etmişti.

Lider kripto para Bitcoin, Ekim ayının son günü itibariyle 72.500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kiyosaki, kısa bir süre önce X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

2017 yılında Bitcoin’i “lale çılgınlığına” benzeterek eleştiren Kiyosaki, 2018 yılında ise yatırımcıların Bitcoin yerine arkasındaki teknoloji olan blockchain’e odaklanması gerektiğini savunmuştu.

Looks like Bitcoin is following the same path as the "Tulip Mania"event that collapsed in 1637 which has been regarded as the first MAJOR 'bubble' in 'assets' to collapse. https://t.co/COZ8HB4elT #financialeducation pic.twitter.com/3FJJOke5n2

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 29, 2017