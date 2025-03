Zengin Baba Yoksul Baba adlı çok satan kitabıyla tanınan Robert Kiyosaki, önümüzdeki birkaç ay içinde Bitcoin yerine daha fazla yatırım yapacağı varlığı açıkladı.

Bu varlığın yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasını beklediğini belirtti.

Kiyosaki, tekrar dikkatleri devlet tarafından basılan itibari para birimlerine, yani “sahte para” konusuna çekti. Yıllardır fiziksel altın ve gümüş yatırımı yapılmasını savunduğunu hatırlatarak, beş yıl önce Bitcoin’i de bu listeye eklediğini vurguladı.

Kiyosaki’ye göre, altın, gümüş ve Bitcoin fiyatları sürekli artıyor, bu varlıklara sahip olanlar zenginleşirken, itibari para biriktirenler enflasyon yoluyla fakirleşiyor.

Kendi takipçilerine “fakirleşmemeleri” için bu varlıklara yatırım yapmaları gerektiğini söyledi:

Kiyosaki, üç “gerçek varlık” olan altın, gümüş ve Bitcoin arasından önümüzdeki iki ay için en güçlü adayın gümüş olduğunu savundu.

Şu anda gümüş ons başına yaklaşık 35 dolardan işlem görüyor. Ancak Nisan 2011’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 49,51 dolara ulaştığını hatırlattı.

The Rich get RICHER:

For many, many years I have been recommending people not save “fake money” a.k.a. FIAT government money. For years I have recommended saving real gold and silver coins…recently Bitcoin.

Unfortunately most people work for and save “fake money.”

As the…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 28, 2025