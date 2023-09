Robert Kiyosaki, Bitcoin’e verdiği desteği sürdürüyor.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, bir kez daha Bitcoin, altın ve gümüşle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Robert Kiyosaki, Bitcoin altın ve gümüşün gelecekteki fiyatlarına dair kendisine sorulan soruları saçma bulduğunu ifade etti. Robert Kiyosaki’ye göre önemli olanın bu varlıkların ne kadar yükseleceği değil, yatırımcıların bu varlıklara şu anda ne kadar yatırım yaptığı.

ABD’li iş adamı ve yazar Robert Kiyosaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin, altın ve gümüşün şu anda kelepir fiyattan işlem gördüğünü, ancak gelecekte bu seviyelerde olmayabileceğini belirtti.

Robert Kiyosaki bu nedenle insanların bu varlıkların 2025 yılında kaç dolardan işlem göreceğini konusunda endişelenmesinin aptalca olduğunu ifade etti.

Robert Kiyosaki, şu anda nispeten daha ucuz oldukları için Bitcoin, altın ve gümüş almak için en iyi zamanın şimdi olduğunu ifade etti.

I am constantly asked “What price will gold, silver, or Bitcoin be in 2025. My reply is that is a silly question. More important question is how many gold, silver, Bitcoins do you have TODAY? Gold, silver, Bitcoin are bargains today… but not tommow. America is broke. Buy GSBC…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 19, 2023