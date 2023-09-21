Robert Kiyosaki, Bitcoin’e verdiği desteği sürdürüyor.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, bir kez daha Bitcoin, altın ve gümüşle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Robert Kiyosaki, Bitcoin altın ve gümüşün gelecekteki fiyatlarına dair kendisine sorulan soruları saçma bulduğunu ifade etti. Robert Kiyosaki’ye göre önemli olanın bu varlıkların ne kadar yükseleceği değil, yatırımcıların bu varlıklara şu anda ne kadar yatırım yaptığı.

Bir Kez Daha “Bitcoin Satın Alın” Çağrısı Yaptı

ABD’li iş adamı ve yazar Robert Kiyosaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin, altın ve gümüşün şu anda kelepir fiyattan işlem gördüğünü, ancak gelecekte bu seviyelerde olmayabileceğini belirtti.

Robert Kiyosaki bu nedenle insanların bu varlıkların 2025 yılında kaç dolardan işlem göreceğini konusunda endişelenmesinin aptalca olduğunu ifade etti.

Robert Kiyosaki, şu anda nispeten daha ucuz oldukları için Bitcoin, altın ve gümüş almak için en iyi zamanın şimdi olduğunu ifade etti.

I am constantly asked “What price will gold, silver, or Bitcoin be in 2025. My reply is that is a silly question. More important question is how many gold, silver, Bitcoins do you have TODAY? Gold, silver, Bitcoin are bargains today… but not tommow. America is broke. Buy GSBC… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 19, 2023

Robert Kiyosaki, insanların Bitcoin ve değerli metallere yatırım yapmasının nedenlerinden birinin ABD ekonomisinin çöküşe geçmesi olduğunu söyledi. Kiyosaki, hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul yatırımcılarını da çöküşe hazır olmaları konusunda uyardı.

Her ne kadar daha öncesinde Bitcoin eleştirmeni olsa da 2020 yılıyla birlikte Bitcoin destekçisine dönüşen Robert Kiyosaki, ABD ekonomisinin iflas ettiği konusunda ısrarcı. Temmuz ayında yaptığı açıklamada bu düşüncesini mali verilerle destekleyen Kiyosaki, ABD’nin borcunun arttığını ve ülkenin ekonomisinin güçlü olmadığını ifade etti. Robert Kiyosaki o dönemde yaptığı açıklamada hisse senedi piyasasındaki yükselişin ABD’nin borç limitini geçici olarak kaldırması olduğunu iddia etmişti.

Robert Kiyosaki’ye göre ABD doları çökecek ve bu öngörüsü gerçekleştiğinde Bitcoin, altın ve gümüş bireyler için güvenli liman işlevi görecek. Robert Kiyosaki bu nedenle her fırsatta Bitcoin, altın ve gümüşten “gerçek para” olarak bahsediyor.

Kripto Paralar Paranın Geleceği

Kiyosaki, 2023 yılının başında ABD Başkanı Joe Biden’ı, Fed’i ve Hazine Bakanlığı’nı yalancılıkla suçlamıştı. Robert Kiyosaki bu nedenle daha fazla BTC, altın ve gümüş satın almak konusunda kararlı olduğunu açıklamıştı. İtibari para birimlerini “sahte para” şeklinde tanımlayan Kiyosaki, kısa bir süre önce Singapur’da gerçekleşen Token2049 konferasında paranın geleceğinin kripto paralar olduğunu ifade etti.

Robert Kiyosaki tüm bunların yanı sıra BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) yakın zamanda ABD dolarına rakip olarak çıkaracağı altın destekli kripto para nedeniyle BTC’nin 2024 yılında 120.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.