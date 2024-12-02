Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabıyla tanınan ünlü yatırımcı ve Bitcoin destekçisi Robert Kiyosaki, Bitcoin’in (BTC) fiyatında ciddi bir düzeltme yaşanabileceğini öngörüyor. Kiyosaki, Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşma hedefinde duraksadığını belirterek, fiyatın 60.000 dolara kadar gerileyebileceğini iddia etti.

“Bitcoin İndirime Girerse Daha Fazla Alacağım”

Robert Kiyosaki bu öngörüsünün Bitcoin’e yönelik olumsuz bir beklenti olarak değil, kısa süreli bir indirim olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Kiyosaki, “Bu senaryo gerçekleşirse satmayacağım. Bitcoin indirime girmiş olacak ve ben daha fazla alacağım,” ifadelerini kullandı.

BITCOIN to CRASH Bitcoin is stalled short of $100k. That means BTC may crash to $60k.

If and when that happens I will not sell. BTC will be having a sale. I will buy more. I predict Bitcoin will settle around $250 in 2025. At this stage of the BTC process… price is not… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 1, 2024

Robert Kiyosaki Bitcoin’in 2025 yılında 250.000 dolara yükseleceğine dair öngörüsünü yineleyerek yatırımcıları uzun vadeli düşünmeye davet etti.

Kiyosaki’nin Çelişkili Açıklamaları

Kiyosaki’nin 1 Aralık’taki tahmini, bir gün önce, 30 Kasım’da yaptığı bir diğer paylaşımıyla çelişiyor. Kiyosaki, bu paylaşımında Bitcoin’in yakında 100.000 doları aşacağını öne sürerek takipçilerine “geride kalmamalarını” ve “FOMO’nun (fırsatı kaçırma korkusu) bazen iyi olduğunu” söylemişti.

THE RICH WILL GET RICHER: Q: WHO WiLL BE RICHER?

A: The people who save Gold, Silver. Bitcoin. I own all three financial assets. Q: WhO WILL BE POORER?

A: The people who save dollars, Pesos, Yen, Euro, & Loonies. As I warned in Rich Dad Poor Dad

“Savers are losers…because… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 29, 2024

Bitcoin’in yanı sıra altın ve gümüş gibi emtialara olan ilgisini yineleyen Kiyosaki, bu yatırımların “zenginleri daha da zengin yapacağını” iddia etti. Kiyosaki, ABD doları gibi fiat para birimlerini ise “çöp” olarak nitelendirerek, nakit tutanların zamanla fakirleşeceğini savundu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kiyosaki’nin çelişkili açıklamaları takipçilerinin farklı tepkilerine yol açtı. Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2’lik düşüş yaşayarak 94.905 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte varlığın fiyatı yıl başından bu yana %115,57 oranında arttı ve BTC fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca 4.000 dolar uzaklıkta. Bu nedenle analistler ve uzmanlar, Bitcoin’deki trendin hala olumlu olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak Robert Kiyosaki kısa vadedeki fiyat dalgalanmalarına rağmen uzun vadede Bitcoin’e güven duyduğunu belirtiyor. Kiyosaki, fiyat ne olursa olsun Bitcoin’in uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğine inanıyor ve 2025 yılı için yaptığı 250.000 dolarlık tahminini yineliyor.

Her ne kadar Robert Kiyosaki’nin 60.000 dolarlık Bitcoin fiyat tahmini yatırımcıların endişeye kapılmasına yol açsa da piyasa uzmanları, bu tür düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.