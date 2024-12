Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabıyla tanınan ünlü yatırımcı ve Bitcoin destekçisi Robert Kiyosaki, Bitcoin’in (BTC) fiyatında ciddi bir düzeltme yaşanabileceğini öngörüyor. Kiyosaki, Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşma hedefinde duraksadığını belirterek, fiyatın 60.000 dolara kadar gerileyebileceğini iddia etti.

Robert Kiyosaki bu öngörüsünün Bitcoin’e yönelik olumsuz bir beklenti olarak değil, kısa süreli bir indirim olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Kiyosaki, “Bu senaryo gerçekleşirse satmayacağım. Bitcoin indirime girmiş olacak ve ben daha fazla alacağım,” ifadelerini kullandı.

BITCOIN to CRASH

Bitcoin is stalled short of $100k. That means BTC may crash to $60k.

If and when that happens I will not sell. BTC will be having a sale. I will buy more.

I predict Bitcoin will settle around $250 in 2025.

At this stage of the BTC process… price is not…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 1, 2024