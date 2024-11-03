“Zengin Baba, Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, X hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada, ABD bankacılık sektöründe çöküşün başladığını belirtti.

Kiyosaki, bankacılık sektöründeki ciddi çöküş, Oklahoma’daki bir bankanın kapanmasıyla halihazırda başladığını söyledi. Kiyosaki bu nedenle hem tahvil piyasasının hem de ticari gayrimenkul sektörünün bankacılık sektörü gibi bir düşüşe geçme riski taşıdığını belirtti. Robert Kiyosaki’nin bu açıklaması, ABD ekonomisinin durumuna yönelik endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Finansal Sisteme Eleştiriler ve Küresel Etkiler

Kiyosaki, ABD’nin bankacılık sektörüne ve bu sektörün küresel ekonomiye olan etkilerine yönelik eleştirileriyle tanınıyor. ABD dolarını sahte ve bozuk parasal sistemin ürünü olarak tanımlayan Kiyosaki, ABD dolarının değerini koruma şansı olmadığını düşünüyor.

Dolayısıyla Kiyosaki, 1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en büyük ekonomik krizin kapıda olduğunu öngörüyor.

Kiyosaki’ye Göre Bankacılık Çöküşünden Korunmanın Yolu

Kiyosaki, kurtuluşun altın, gümüş ve Bitcoin gibi kıt varlıklarda olduğunu düşünüyor. Bitcoin, yazar tarafından “halkın parası” olarak adlandırılıyor; merkeziyetsiz yapısı ve hiçbir yerden ortaya çıkmış olması bu görüşü destekliyor.

Robert Kiyosaki, bu varlıkların sınırlı arzı ve içsel değerinin, şu anda hızla şiddetlenen finansal piyasalardaki kaos ortamında serveti korumanın tek yolu olduğunu belirtiyor.