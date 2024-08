Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, piyasalarda yaşanan düşüşlerin aslında yatırımcılar ve girişimciler için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kiyosaki piyasalardaki mevcut çöküşün daha da zenginleşmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Robert Kiyosaki, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kiyosaki, Cuma günü Dow Jones endeksinin 600 puan, Nasdaq’ın %2,4 ve S&P 500’ün ise %6 oranında değer kaybettiğine dikkat çekti. Ünlü girişimci, son birkaç yıldır yaptığı paylaşımlarda piyasalarda çöküş yaşanabileceğine dair uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

As many have warned….the stock market crash has arrived. Losses are substantial.

Rich dad taught his son and me when markets are crashing is the time the rich get richer….buying assets at bargain basement orices.

Markets are crashing. Great news. Asset markets are having…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 2, 2024