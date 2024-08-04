Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, piyasalarda yaşanan düşüşlerin aslında yatırımcılar ve girişimciler için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kiyosaki piyasalardaki mevcut çöküşün daha da zenginleşmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Robert Kiyosaki, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Borsa çöküyor. Zengin olma sırası sizde.

Kiyosaki, Cuma günü Dow Jones endeksinin 600 puan, Nasdaq’ın %2,4 ve S&P 500’ün ise %6 oranında değer kaybettiğine dikkat çekti. Ünlü girişimci, son birkaç yıldır yaptığı paylaşımlarda piyasalarda çöküş yaşanabileceğine dair uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

As many have warned….the stock market crash has arrived. Losses are substantial. Rich dad taught his son and me when markets are crashing is the time the rich get richer….buying assets at bargain basement orices. Markets are crashing. Great news. Asset markets are having… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 2, 2024

Yatırımcıların ve girişimcilerin bu dönemi, “büyük indirimlerle varlık satın alma” fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini savunan Kiyosaki, birçok yatırımcının ve şirketin ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Ancak, doğru adımları atanların bu süreçte büyük kazançlar sağlayabileceğini vurguladı.

Kiyosaki, çok satan kitabına atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Zengin Baba, bana ve oğluna piyasalarda çöküş yaşandığında zenginlerin daha da zenginleştiğini öğretti.

Bitcoin’in Ağustos Ayında 350.000 Dolara Yükseleceğini Öngörüyor

Robert Kiyosaki, Haziran ayında yaptığı paylaşımda Bitcoin’in Ağustos ayında 350.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Kiyosaki, bunun aslında bir tahmin değil, bir hedef, hayal ve dilek olduğunu söyledi.

Kiyosaki, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve Solana gibi önde gelen altcoin’lere de yatırım yaptığını belirtti. Ünlü girişimci, 2020 yılından bu yana yaptığı paylaşımlarda ABD hükümetini pandemi sürecinde “sahte” dolarlar basarak ekonomiyi desteklemekle suçluyor. Kiyosaki, Bitcoin tahminlerini ise ABD’nin ulusal borcunun 35 trilyon dolara ulaşmasına dayandırıyor ve bu durumu kripto para piyasalarında beklediği yükselişin ana nedenlerinden biri olarak görüyor.