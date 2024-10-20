San Fransisco merkezli blockchain girişimi Ripple, RLUSD adlı stabilcoin’ini bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu gelişme Ripple’ın ödeme alanındaki itibarını arttırabilir ve XRP fiyatında yükselişi tetikleyebilir. Bununla birlikte Ripple ile SEC arasında devam eden dava XRP fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Ripple geride bıraktığımız Nisan ayında RLUSD adlı bir stabilcoin çıkaracağını duyurdu. Söz konusu stabilcoin başlangıçta Ethereum ve XRP Ledger ağlarında başlatılacak ve Bitstamp, Bitso, Uphold gibi birçok önde gelen borsa tarafından desteklenecek.

Uzmanlar, RLUSD’nin piyasaya sürülmesinin XRP fiyatını olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor. Bu kapsamda ChatGPT’ye yaklaşan RLUSD lansmanı ve XRP fiyatına ilişkin görüşlerini sorduk. ChatGPT, RLUSD lansmanının Ripple’ın teknolojilerine duyulan güveni arttırabileceğini ve ürünlerine yönelik ilgiyi arttırabileceğini öngörüyor. Yapay zeka botu XRP’ye yönelik talep artışı sonucunda varlığın fiyatının da yükselebileceğini ifade etti.

CoinGecko verilerine göre 20 Ekim itibariyle %0,6 oranında değer kaybeden XRP 0,544 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolayısıyla XRP’nin 1 dolara yükselebilmesi için yaklaşık %80’lik bir artış yaşaması gerekiyor.

ChatGPT, XRP’nin bu tür bir yükseliş yaşayabilmesi için RLUSD’nin piyasaya sürülmesinin tek başına yeterli olmayacağını ve birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Bu faktörler arasında Ripple-SEC davasının olumlu bir şekilde sonuçlanması ve genel kripto piyasasındaki yükseliş eğilimleri yer alıyor.

Ripple-SEC Davası Devam Ediyor

2020 yılının Aralık ayında başlayan Ripple-SEC davası, 13 Ağustos 2024’te sonuçlandı. Ancak SEC’in kararı 2 Ekim 2024 tarihinde temyize götürmesiyle dava hala devam ediyor. Mahkeme belgelerine göre SEC, mahkemenin 2023 yılının Ağustos ayındaki özet kararını temyize götürdü. Ancak SEC, XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki karara itiraz etmedi.

Amerikalı avukat Jeremy Hogan, SEC’in bu hamlesini “korkakça bir adım” olarak nitelendirdi. Hogan, SEC’in Garlinghouse ve Larsen aleyhine jüri önünde dava açma fırsatını elinin tersiyle ittiğini ve şimdi ise 2023 tarihli mahkeme kararını yeniden gündeme getirmeye çalıştığını söyledi.

Ripple ile SEC arasındaki davanın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu. XRP destekçisi avukat Fred Rispoli 3 Ekim’de yaptığı açıklamada temyiz sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair görüşlerini açıkladı. Davanın 2026 yılına kadar uzayabileceğini belirten Rispoli’nin öngörüleri için “SEC-Ripple Davasında Temyiz Süreci Nasıl İlerleyecek?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.