XRP fiyatını 5 dolara yükseltebilecek faktörlere göz atın.

XRP, kripto para piyasasının geneli gibi bir süredir yatay seyrediyor. Geçtiğimiz 24 saatte yüzde 2’ye yakın düşüş gösteren XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,525 dolardan işlem görüyor.

Altcoin, fiyat hareketini destekleyecek bazı faktörler sayesinde 2024 sonuna kadar 5 doları görebilir.

Stablecoin ve Dava Etkisi

XRP’nin geliştiricisi Ripple, geçtiğimiz haftalarda yeni bir stablecoin geliştirdiğini duyurdu. Stablecoin, XRP Ledger’da piyasaya sürülecek.

Dolara endekslenecek yeni stablecoin, piyasadaki seçenekleri çoğaltarak USDT ve USDC gibi önde gelen stablecoin’lere rakip olacak. Ayrıca XRP Ledger ekosisteminin çalışmasını destekleyecek.

Stablecoin’e ek olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada da son aşama başladı. SEC, geçtiğimiz günlerde son dilekçesini mahkemeye sundu. Şimdi ise Ripple’ın yanıt vermesi bekleniyor.

Komisyon, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu ve Ripple’ın kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Ripple, şimdiye kadar üç kısmi zafer kazandı ve analistlere göre eli güçlü gözüküyor. Davadan Ripple lehine çıkması olası karar, yalnızca XRP’yi değil, tüm kripto paraları pozitif etkileyecektir.

Tüm bunlara ek olarak, XRP’nin çok güçlü bir topluluğu bulunuyor. Davanın sonuçlanmasını sabırla bekleyen topluluk, XRP’nin yeniden yükselişe geçeceği günü iple çekiyor.

Ilımlı analistlere göre XRP, bu faktörler doğrultusunda yıl sonuna kadar 3 doları görebilir. Altcoin’in 2024 sonuna kadar 5 dolara yükseleceğini öngörenler bile var.

XRP, CoinMarketCap verilerine göre şimdiye kadar en yüksek 3,84 doları gördü. Dolayısıyla 5 dolar, XRP için rekor kırmak demek.