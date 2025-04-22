Ripple’ın XRP’si, Coinbase’e açılan yeni bir davada yeniden “kayıt dışı menkul kıymet” olarak tanımlandı. Dava, Oregon Başsavcısı Dan Rayfield tarafından açıldı.

Ripple ve XRP Bir Kez Daha Hedefte

Kripto para şirketi Paradigm’in Düzenlemelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Justin Slaughter, XRP’nin Coinbase’e açılan davada birçok diğer altcoin’le birlikte “kripto menkul kıymet” olarak sınıflandırıldığını aktardı.

İlgili: Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Coinbase cephesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Oregon Başsavcılığı’nın kripto para sektörünü “uygulama yoluyla düzenlemeye çalıştığını” belirterek davayı “asılsız” olarak nitelendirdi ve Başsavcı Rayfield’ı “gerçeklerle yüzleşmemekle” suçladı.

ABD Mahkemesi XRP’nin Menkul Kıymet Olmadığına Hükmetmişti

İlginç bir şekilde Oregon Başsavcısı Dan Rayfield’ın bu hamlesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2020 yılının Aralık ayında açtığı ve bu yıl sonlanan davanın ardından geldi. Halihazırda ABD yargısı, 2023 yılının Temmuz ayında XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetmişti.

Her ne kadar SEC, mahkemenin bu kararını temyize götürse de önceki SEC Başkanı Gary Gensler’in görevinden istifa etmesinin ardından temyiz süreci durdurulmuştu.

Coinbase’e açılan davanın seyri ve nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.