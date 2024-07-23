Google Trends verilerine göre XRP’ye yönelik ilgi giderek artıyor. Bu yazımızda son dönemde XRP’ye yönelik ilginin artışının olası nedenlerine yakından bakacağız.

Özet:

XRP fiyatı son birkaç haftada çift haneli oranda artarken Google Trends verileri de varlığın aranma hacminin yükselişte olduğunu gösteriyor.

Ripple ile SEC arasında 3,5 yıldır devam eden davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağı öngörülüyor.

Ripple’ın XRP’si son bir haftalık süreçte kaydettiği yükselişle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki XRP 18 Temmuz’da 0,63 dolara yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

XRP fiyatı son bir haftalık süreçte %12 oranında değer kazandı. Bu süreçte BTC %6 ve ETH ise %3’lük değer artışları kaydetti.

XRP’nin bu fiyat performansının yanı sıra varlığa yönelik Google aramaları da yükselişe geçti. Öyle ki Google Trends verilerine göre “Ripple (XRP)” aramaları son iki haftalık süreçte önemli ölçüde arttı. “Ripple (XRP)” aramalarının son bir aylık süreçte Ethereum (ETH) aramalarını geride bıraktığı göze çarpıyor.

Google Trends verilerine göre XRP’ye en çok ilgi duyan ülkeler arasında Avustralya, Güney Afrika, Belçika, Kıbrıs ve İsviçre yer alıyor.

Bununla birlikte son birkaç günlük süreçte “Ethereum (ETH)” sorgusunun aranma hacmi yeniden yükselişe geçti. Özellikle spot Ethereum ETF’lerinin işlem görmeye başlamasıyla “Ethereum (ETH)” sorgusunun Ripple (XRP) sorgusunu geride bırakabileceği tahmin ediliyor.

SEC tarafından onaylanan bu 5 spot Ethereum ETF’i kısa süre önce ABD’de işlem görmeye başladı:

21Shares Core Ethereum ETF

Fidelity Ethereum Fund

Invesco Galaxy Ethereum ETF

VanEck Ethereum ETF

Franklin Ethereum ETF

Ripple-SEC Davası Sonuçlandı mı?

XRP’ye yönelik ilgiyi arttıran bir diğer gelişme de şüphesiz kısa bir süre içerisinde sonuçlanması beklenen Ripple-SEC davası. 3,5 yılı aşkın süredir devam eden davada, bu yılın Nisan ayında duruşma aşamasına geçildi.

Bazıları bu davanın 2024 yılının yaz ayları içerisinde sonuçlanacağını öngörürken bazıları ise olası temyiz başvuruları nedeniyle davanın uzun yıllar boyunca devam edeceğini tahmin ediyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Fred Rispoli, Temmuz ayı sonlanmadan Ripple-SEC davasının çözüme ulaştırılacağını tahmin etti. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise davanın “çok yakında” sonuçlanacağını düşünüyor.