Bir sosyal medya fenomeni Ripple’ın XRP’sinin gelecekte 100 dolara yükselebileceğini iddia etti.

Standard Chartered, ABD Başkanı Trump yönetiminde XRP ETF’lerinin onaylanmasıyla varlığın 2028 yılına kadar 12,50 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

XRP, kripto para piyasasındaki en popüler altcoin’lerden biri. Zaman zaman cesur fiyat tahminleriyle gündeme gelen XRP’nin bu kez 100 dolara ulaşıp ulaşamayacağı tartışılıyor. Bu tahmin kısa bir süre önce X’teki (eski adıyla Twitter) sosyal medya fenomeni John Squire tarafından paylaşıldı.

They say $XRP can’t hit $100 because of market cap. Bro, if you’re still using Excel logic to predict the future, you’re already late.

Let me break down why that “ceiling” is made of cardboard.

Street thread, real math.🧵 pic.twitter.com/ATM0dZHxra

— John Squire (@TheCryptoSquire) April 23, 2025