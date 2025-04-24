Bir sosyal medya fenomeni Ripple’ın XRP’sinin gelecekte 100 dolara yükselebileceğini iddia etti.

Standard Chartered, ABD Başkanı Trump yönetiminde XRP ETF’lerinin onaylanmasıyla varlığın 2028 yılına kadar 12,50 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

XRP için 100 Dolar Hedefi Hayal mi?

XRP, kripto para piyasasındaki en popüler altcoin’lerden biri. Zaman zaman cesur fiyat tahminleriyle gündeme gelen XRP’nin bu kez 100 dolara ulaşıp ulaşamayacağı tartışılıyor. Bu tahmin kısa bir süre önce X’teki (eski adıyla Twitter) sosyal medya fenomeni John Squire tarafından paylaşıldı.

They say $XRP can’t hit $100 because of market cap. Bro, if you’re still using Excel logic to predict the future, you’re already late. Let me break down why that “ceiling” is made of cardboard. Street thread, real math.🧵 pic.twitter.com/ATM0dZHxra — John Squire (@TheCryptoSquire) April 23, 2025

XRP’nin 100 dolarlık fiyat etiketine ulaşabilmesi için piyasa değerinin 10 trilyon dolara yükselmesi gerekiyor. John Squire, bu durumun ciddi bir engel olmadığına inanıyor:

“Piyasa değeri bir duvar değil, sadece fiyat × arz demek. Gerçek para, likidite veya talebi ölçmez. XRP aya çıkamaz çünkü piyasa değeri yüksek diyorsan, ortalama maaş düşük diye kimsenin Ferrari alamayacağını söylemiş oluyorsun.”

John Squire, XRP’nin 100 dolarlık fiyat etiketine ulaşma konusunda en önemli avantajı likidite. Fenomen, küçük sermaye girişleriyle dahi XRP fiyatında önemli yükselişler yaşanabileceğine inanıyor. John Squire bu durumu “kaldıraçlı roket yakıtı” olarak tanımladı ve XRP’nin arzının büyük bir kısmının kilitli ve uzun vadeli yatırımcılarda olduğuna dikkat çekti:

“Yani talep patladığında… arz yok oluyor, fiyat çılgına dönüyor.”

Bununla birlikte Ripple’ın her ay 1 milyar XRP’nin kilidini açtığını da unutmamak gerekiyor. Bu durum XRP’nin dolaşımdaki arzını arttırarak enflasyonist bir etki yaratıyor.

XRP’nin Kullanım Alanları ve Talep Artışı

Fenomen, XRP’nin bir memecoin olmadığına ve sınır ötesi ödemeler için kullanıldığına dikkat çekiyor. John Squire halihazırda bazı bankaların XRP’yi kullandığını ve benimsemenin artmasıyla talebin de artacağını vurguladı.

Fenomen XRP ekosistemindeki genişlediğini, Ethereum tabanlı yan zincirlerin ve DeFi uygulamalarının XRP ağına entegre edildiğini söyledi. Squire, XRP ETF’lerinin onaylanması, küresel benimsenme ve olası bir yükselişin yaratacağı FOMO’nun etkisiyle varlığın 100 dolar hedefine ulaşabileceğini öngördü. Yine de takipçilerini uyararak, bu görüşlerin yatırım tavsiyesi olmadığını ve herkesin kendi araştırmasını yapması gerektiğini belirtti.

Dev Kurumlar Tarafından Yapılan XRP Tahminleri

Sadece sosyal medya fenomenleri değil, devasa finans kurumları da XRP için cesur fiyat tahminlerinde bulunuyor. İngiltere merkezli finans devi Standard Chartered, ABD’de Trump’ın seçim zaferiyle birlikte XRP ETF’lerinin onaylanması halinde XRP’nin yıl sonuna kadar 5,50 dolara, 2028 yılı sonuna kadar ise 12,50 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Halihazırda Grayscale, Bitwise, 21Shares ve Franklin Templeton gibi dev varlık yönetim şirketleri ABD’de spot XRP ETF’lerini başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu. Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket‘te 2025 yılı sonuna kadar XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığı %73 olarak öngörülüyor.