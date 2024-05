ABD merkezli teknoloji girişimi Ripple, XRP varlıklarında önemli bir azalma olduğunu duyurdu. Şirketin en son çeyrek raporuna göre, XRP bakiyesi ilk kez 45 milyar token’ın altına düşerek 44,94 milyar token seviyesine geriledi.

2024’ün ilk çeyreğinde Ripple, 841,5 milyon XRP sattı ve bu satışlar, güncel fiyatla 440,6 milyon dolara denk geliyor. Ripple 2024’ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %16 oranında daha az XRP sattı. XRP varlıklarındaki bu azalma, Ripple’ın piyasa dinamiklerine uyum sağlama ve varlık değerini maksimize etme amaçlı geniş çaplı varlık yönetim stratejisinin bir parçası.

Notable market developments in Q1 include:

🇺🇸 Continued U.S. demand for BTC Spot ETFs

📶 CEX & DEX volume growth

⚖️ Key regulatory & legal updates

🔗 Technical blockchain upgrades including AMM on the #XRPLedger

