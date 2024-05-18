ABD merkezli teknoloji girişimi Ripple, XRP varlıklarında önemli bir azalma olduğunu duyurdu. Şirketin en son çeyrek raporuna göre, XRP bakiyesi ilk kez 45 milyar token’ın altına düşerek 44,94 milyar token seviyesine geriledi.

2024’ün İlk Çeyreğinde Önemli Satışlar

2024’ün ilk çeyreğinde Ripple, 841,5 milyon XRP sattı ve bu satışlar, güncel fiyatla 440,6 milyon dolara denk geliyor. Ripple 2024’ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %16 oranında daha az XRP sattı. XRP varlıklarındaki bu azalma, Ripple’ın piyasa dinamiklerine uyum sağlama ve varlık değerini maksimize etme amaçlı geniş çaplı varlık yönetim stratejisinin bir parçası.

The Q1 2024 XRP Markets Report is out now: https://t.co/rd2kKQMNvR Notable market developments in Q1 include:

🇺🇸 Continued U.S. demand for BTC Spot ETFs

📶 CEX & DEX volume growth

⚖️ Key regulatory & legal updates

🔗 Technical blockchain upgrades including AMM on the #XRPLedger — Ripple (@Ripple) May 17, 2024

Piyasa Duyarlılığı Üzerindeki Etkisi

Ripple’ın harcanabilir XRP bakiyesi de düşüş gösterdi ve ilk çeyrek sonunda 237 milyon azalarak 4,84 milyar XRP’ye geriledi. Bu azalma, piyasa katılımcıları arasında XRP’nin performansı üzerindeki olası etkisi konusunda endişelere yol açtı.

Ancak, Ripple’ın Teknoloji Direktörü David Schwartz, şirketin satışlarının XRP’nin performansını olumsuz etkilediği iddialarını reddetti. Schwartz, Ripple’ın enflasyon oranının diğer varlıklarla karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu ve benzer satış stratejilerine rağmen iyi performans gösteren Solana gibi varlıkları örnek gösterdi.

XRP Varlıklarının Stratejik Yönetimi

Schwartz ayrıca Ripple’ın XRP varlıklarını azaltmaktan başka seçeneği olmadığını belirterek, token yakma önerilerini etkisiz olarak nitelendirdi. Schwarz, Stellar örneğini göstererek, token yakmanın fiyat üzerinde olumlu bir etkisi olmayacağını savundu.

Ripple’ın XRP varlıklarını satma kararı, kripto para piyasasındaki değişimi gösteriyor. Ripple, stratejik önlemleriyle XRP’yi uzun vadeli büyüme için konumlandırmayı ve piyasa endişelerini gidermeyi hedefliyor.