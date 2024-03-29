XRP’nin, ETH’nin piyasa değerine ulaştığı senaryoda varlığın fiyatı 7,42 dolara fırlayacak. Bu da yaklaşık 11,8 katlık bir yükseliş anlamına geliyor.

En popüler kripto para projelerinden Ripple’ın XRP’si, mevcut boğa koşusunda beklentileri karşılamakta başarısız oldu. Sektördeki en eşsiz projelerden biri olan Ripple ile SEC arasındaki dava, XRP fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Davada geride bıraktığımız yılın Temmuz ayında Ripple, ilk kısmi zaferini elde etti. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatı 0,93 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak 2023 yılının Ekim ayında kripto para piyasasında başlayan yükseliş trendine rağmen XRP sürekli olarak değer kaybetti.

Sonuç olarak XRP performans açısından diğer birçok kripto para projesinin çok gerisinde kaldı.

Ethereum’un piyasa değeri 2023 yılının Ekim ayında 185 milyar dolar sevisindeydi. Ancak aradan geçen 5 aylık süreçte Ethereum’un piyasa değeri %119’luk artış yaşayarak 426,6 milyar dolara ulaştı.

Aynı süreçte XRP’nin piyasa değeri ise yalnızca %32’lik bir yükseliş yaşadı ve 26 milyar dolardan 34,23 milyar dolara yükseldi.

XRP, ETH’nin Piyasa Değerini Yakalayabilir mi?

Her ne kadar XRP, fiyat performansı açısından diğer kripto paraların gerisinde kalsa da yatırımcılar, XRP fiyatının geleceğine inanmaya devam ediyor. Analistler ve uzmanlar da bu konuda aynı görüşte.

Twitter (X) analistlerinden EAGRAG CRYPTO, 19 Mart’ta yaptığı paylaşımda XRP fiyatının 27 dolara yükselebileceğini öngördü.

Reaper Financial CEO’su Patrick Riley ise Aralık ayında yaptığı açıklamada XRP fiyatının 22 dolara yükseleceğini tahmin etti.

Biz de bu kapsamda XRP’nin Ethereum’u geçmesi için XRP fiyatının ne kadar artması gerektiğini değerlendirdik. Marketcapof verilerine göre XRP’nin piyasa değeri şu anda ETH’nin piyasa değerinin 0,08’ine denk geliyor. Sonuç olarak XRP’nin piyasa değerinin ETH’nin piyasa değerini yakalayabilmesi için 11,88 kat artması gerekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde XRP fiyatı 7,42 dolara yükselecek.

Kripto para analistleri ve uzmanları geçmişte birçok kez XRP için 7 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Önde gelen XRP destekçilerinden Ben Armstrong, Ocak ayında yaptığı açıklamada XRP’nin kesinlikle 7 dolara yükseleceğini tahmin etmişti.

Ben McClymans ise 2025 yılındaki boğa sezonu sırasında XRP fiyatının 7 dolara yükseleceğini öngörüyor.

XRP fiyatının 7 dolara ulaşabilmesi için 0,6285 dolar seviyesinden %1,013 oranında değer kazanması gerekiyor.