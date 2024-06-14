İsmi açıklanan stablecoin’in çıkış tarihi henüz bilinmiyor, ancak stablecoin ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.

Özet:

Ripple, bu yıl içinde hem XRP Ledger’da hem de Ethereum’da stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyor. Blockchain şirketi, yeni stablecoin ile geleneksel finans ve kripto para sektörü arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Ripple ile davası devam eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ürünü “kayıt dışı kripto varlık” olarak sınıflandırdı.

Stablecoin Hakkında Son Bilgiler

Ripple, geçtiğimiz haftalarda dolara endeksli bir stablecoin piyasaya süreceğini duyurarak gündem oldu. CEO Brad Garlinghouse, yeni stablecoin’in geleneksel finans ve kripto para sektörü arasında köprü kurabileceğini düşünüyor.

Adının Ripple USD (RLUSD) olacağı açıklanan stablecoin ile ilgili şimdiden birçok söylenti dolaşmaya başladı. X kullanıcısı Alex Cobb, RLUSD’nin XRP fiyatında ralli başlatabileceğine inanıyor.

Ripple’a XRP satışları nedeniyle kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirdiği suçlamasıyla dava açan SEC’in tutumu beklendik oldu. Komisyon, stablecoin’i “kayıt dışı kripto varlık” olarak etiketledi.

SEC, Ripple’a 2020 sonunda dava açmıştı. Komisyon’a göre Ripple, XRP satarak 1,3 milyar dolar yasa dışı gelir elde etti.

Davanın yargılama aşaması nisan ayında başladı. Topluluk, kısmi olarak üç zafer elde eden Ripple’ın davayı kazanacağını öngörüyor. Dava hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

https://youtu.be/iG9bTqhHD7U?si=m5dolHVH2KQYDHAG

Ripple’ın bu yıl için stablecoin haricinde başka planları da var. Küresel anlamda genişleme, şirketin önceliklerinden biri. Ripple, özellikle ABD piyasasında büyümek istiyor.