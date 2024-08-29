Geçtiğimiz hafta basılan 185 RLUSD’ye ne olduğunu öğrenin.

Özet:

Ripple yeni bir stablecoin geliştiriyor ve şu anda özel beta testlerini gerçekleştiriyor. Yakma konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

171 milyar dolarlık stablecoin piyasası büyüyor. Piyasaya USDT ve USDC liderlik ediyor.

RLUSD ile İlgili Gelişmeler

Ripple, bu yıl nisan ayında dolara endeksli bir stablecoin piyasaya süreceğini duyurdu. Ekip, XRP Ledger (XRPL) ve Ethereum’da başlatılacak stablecoin’in adının Ripple USD (RLUSD) olduğunu açıkladı. Stablecoin’in bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak tam tarih bilinmiyor.

Blockchain şirketi beta testlere bu yaz başladı. Şirket, girişimi “kullanıcılar, geliştiriciler ve uygulamalar için yeni fırsatlar, kullanım alanları ve likidite yaratacak önemli bir kilometre taşı” olarak tanımlıyor. Ripple, geçtiğimiz hafta ilk stablecoin’leri bastı ve 0,000135 XRP ücret ödeyerek 185 RLUSD oluşturdu.

XRP Scan’in zincir üstü verilerine göre Ripple, bastığı stablecoin’leri 28 Ağustos’ta yaktı. Yakma işlemi bu kez bir miktar daha fazla, 0,00036 XRP ödendi.

RLUSD ile ilgili son gelişmelerin duyulmasıyla bazı X kullanıcıları, beta testlerin tamamlandığını ve Ripple’ın ürünü piyasaya sürmeye hazır olduğunu düşündü.

Ancak stablecoin henüz satın alınamıyor. Ripple ekibi, daha önce erken erişim gibi vaatler sunarak yatırımcıları kandırabilecek dolandırıcılara dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.

Stablecoin piyasasının toplam değeri, 29 Ağustos itibarıyla 171 milyar dolardan fazla ölçülüyor. 118 milyar dolar piyasa değeriyle Tether (USDT), en büyük stablecoin konumunda. Onu 34,5 milyar dolar ile USDC izliyor.