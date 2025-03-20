ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) temyiz talebini geri çekmesiyle Ripple önemli bir zafer elde etti. Bu gelişme XRP fiyatında önemli bir yükselişe yol açtı. Ancak analistler, bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

XRP’de Parabolik Bir Artış mı Geliyor?

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 19 Mart’ta SEC’in şirkete karşı açtığı davadaki temyiz sürecini bıraktığını duyurdu. Bu gelişme, XRP topluluğunda büyük bir coşku yarattı ve XRP fiyatı dakikalar içinde 2,30 dolardan 2,60 dolarayükseldi. Ancak daha sonra bir miktar geri çekilerek 2,50 dolar seviyelerinde dengelendi.

Bazı analistler, bu zaferin XRP’nin önünü açtığını ve fiyatın yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor. Dark Defender, XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5 doların üzerine çıkacağını iddia etti.

Follow the White Rabbit!$XRP on the Daily Chart. We knew the news would follow. Some believed some did not. It doesn't matter, in the end. Roads are Clear, Skies are Blue. Cheers!#Ripple #XRPArmy pic.twitter.com/4ZJhmDUBya — Dark Defender (@DefendDark) March 19, 2025

CRYPTOWZRD ise SEC davasının sona ermesini “önemli bir gelişme” olarak nitelendirerek, XRP/BTC paritesinde güçlü bir yükseliş beklediğini söyledi. Analist, ilk direnç seviyesinin 2,80 dolar olduğunu belirtti.

XRP Daily Technical Outlook:$XRP closed strongly bullish and the SEC agreeing to withdraw the case against them is leading the volatility for now. My focus will remain on the lower time frame chart tomorrow to get the next scalp opportunity 😈 pic.twitter.com/YIlIrG8lfV — CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) March 20, 2025

XRP’de Düzeltme Riski

XRP fiyatı yükselse de, beklenen kadar büyük bir patlama yaşanmadı. Davadaki önceki gelişmelere kıyasla fiyatın daha sınırlı bir yükseliş göstermesi, yatırımcılar arasında soru işaretleri yarattı.

Bunun birkaç nedeni olabilir:

Piyasada sürpriz etkisinin olmaması: Son haftalarda birçok analist, SEC’in davayı bırakabileceğini öne sürmüştü.

“Söylentiyle al, haberle sat” etkisi: XRP, geçmişte büyük haberler öncesinde yükselmiş, ancak haberler kesinleştiğinde kar satışlarıyla karşılaşmıştı.

Sosyal medyada aşırı ilgi: Analist Ali Martinez, XRP ile ilgili sosyal medyada rekor seviyede ilgi olduğunu belirtti. Ancak bu tür yoğun ilgi, bazen fiyatın ters yönde hareket etmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde XRP fiyatının boğa koşusuna devam mı edeceği, yoksa “haber sonrası satış” dalgasıyla düşüş mü yaşayacağı merak konusu.