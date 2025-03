ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) temyiz talebini geri çekmesiyle Ripple önemli bir zafer elde etti. Bu gelişme XRP fiyatında önemli bir yükselişe yol açtı. Ancak analistler, bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 19 Mart’ta SEC’in şirkete karşı açtığı davadaki temyiz sürecini bıraktığını duyurdu. Bu gelişme, XRP topluluğunda büyük bir coşku yarattı ve XRP fiyatı dakikalar içinde 2,30 dolardan 2,60 dolarayükseldi. Ancak daha sonra bir miktar geri çekilerek 2,50 dolar seviyelerinde dengelendi.

Bazı analistler, bu zaferin XRP’nin önünü açtığını ve fiyatın yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor. Dark Defender, XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5 doların üzerine çıkacağını iddia etti.

Follow the White Rabbit!$XRP on the Daily Chart.

We knew the news would follow. Some believed some did not.

It doesn't matter, in the end.

Roads are Clear, Skies are Blue.

Cheers!#Ripple #XRPArmy pic.twitter.com/4ZJhmDUBya

— Dark Defender (@DefendDark) March 19, 2025