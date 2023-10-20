Ripple’ın art arda kazandığı üç tarihi zafere rağmen henüz her şey bitmiş değil. Ripple ile SEC arasındaki davada son duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Özet:

Ripple, 19 Ekim’de SEC karşısında üçüncü kritik zaferini kazandı. SEC, Ripple yöneticilerine yönelttiği suçlamaları düşürdü.

Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucu, 23 Nisan tarihindeki duruşmada belli olacak.

Ripple’ın kazandığı son tarihi zaferin ardından XRP yükselişe geçerek 0,53 dolara yükseldi.

Son Gelişme Ripple-SEC Savaşı için Ne Anlama Geliyor

Perşembe günü gece geç saatlerde SEC’in Ripple yöneticilerine yönelttiği suçlamaları düşürdüğü haberi medyaya yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte Ripple, SEC karşısında tarihi bir zafer kazandı. Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen’in hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

Bu, Ripple’ın SEC karşısında kazandığı 3. tarihi zafer olarak kayıtlara geçti. Ripple, SEC karşısındaki ilk tarihi zaferini Temmuz ayında elde etmişti. O dönemde Yargıç Analisa Torres, XRP’nin ikincil piyasadaki satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

SEC, Eylül ayında bu kararı temyize götürdü. Ancak 3 Ekim 2023’te mahkeme SEC’in temyiz talebini reddetti. Dolayısıyla Ripple, SEC karşısında ikinci zaferini kazandı.

Her ne kadar Ripple, davada art arda üç önemli zafer kazansa da dava henüz sonuca ulaşmaktan uzak. Ripple ile SEC’in önümüzdeki yılın Nisan ayındaki duruşmada karşı karşıya gelecek. Davada çıkan sonucun tüm kripto para piyasası üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Davayı Ripple’ın kazanması kripto para topluluğunda büyük bir coşkuya yol açarak yeni bir boğa sezonunu tetikleyebilir. Bununla birlikte ABD’deki kripto para düzenlemelerinin de bu tür bir sonuçtan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Davayı SEC’in kazanması durumunda ise düzenleyicilerin kripto para sektörü üzerindeki baskılarını arttırabilir.

Öte yandan haberin medyaya yansımasının ardından XRP fiyatı yükselişe geçti ve %8’in üzerinde değer kazandı. Analistler, XRP’deki yükselişin daha da güçlenerek devam edeceğini öngörüyor.