ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın zaferi, kripto paralar için daha net ve pozitif düzenlemelere ilişkin beklentileri arttırdı. XRP destekçisi avukat Fred Rispoli, Trump’ın zaferini Ripple’ın SEC ile olan hukuk mücadelesi için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak yorumladı.

Kripto para sektörünün 2024 seçimlerinde yaptığı yoğun yatırımlar, SEC Başkanı Gary Gensler’in görevden alınma ihtimalini artırarak meyvesini veriyor. Yeni başkanın davaya dair farkındalığıyla birlikte, SEC’de yapılacak değişikliklerin bu süreçte daha hızlı bir çözüme kapı aralayabileceği düşünülüyor.

Fred Rispoli, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda iki senaryoya vurgu yaptı. İlk senaryoya göre Gary Gensler liderliğindeki SEC, Ripple davasındaki mevcut kazanımlarını korumak için uzlaşma yoluna gidebilir. İkinci senaryoda ise Trump’ın seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak Gary Gensler’i kovması halinde yeni yönetim 2025 yılı başlarında daha düşük bir anlaşmayla davayı sonuçlandırabilir. Bu da Ripple’a verilen 125 milyon dolarlık cezanın azaltılabileceği anlamına gelebilir.

#xrpcommuity My thoughts on how @realDonaldTrump win changes @ripple appeal timeline. TLDR: It's good news and–from a pure crypto perspective–thank heavens he won!

We know Trump is aware of the case from the X post by @s_alderoty. We know there are about to be extreme changes…

— Fred Rispoli (@freddyriz) November 7, 2024