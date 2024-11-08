ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın zaferi, kripto paralar için daha net ve pozitif düzenlemelere ilişkin beklentileri arttırdı. XRP destekçisi avukat Fred Rispoli, Trump’ın zaferini Ripple’ın SEC ile olan hukuk mücadelesi için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak yorumladı.

Kripto para sektörünün 2024 seçimlerinde yaptığı yoğun yatırımlar, SEC Başkanı Gary Gensler’in görevden alınma ihtimalini artırarak meyvesini veriyor. Yeni başkanın davaya dair farkındalığıyla birlikte, SEC’de yapılacak değişikliklerin bu süreçte daha hızlı bir çözüme kapı aralayabileceği düşünülüyor.

Ripple Davasında Erken Çözüm Umudu

Fred Rispoli, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda iki senaryoya vurgu yaptı. İlk senaryoya göre Gary Gensler liderliğindeki SEC, Ripple davasındaki mevcut kazanımlarını korumak için uzlaşma yoluna gidebilir. İkinci senaryoda ise Trump’ın seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak Gary Gensler’i kovması halinde yeni yönetim 2025 yılı başlarında daha düşük bir anlaşmayla davayı sonuçlandırabilir. Bu da Ripple’a verilen 125 milyon dolarlık cezanın azaltılabileceği anlamına gelebilir.

#xrpcommuity My thoughts on how @realDonaldTrump win changes @ripple appeal timeline. TLDR: It's good news and–from a pure crypto perspective–thank heavens he won! We know Trump is aware of the case from the X post by @s_alderoty. We know there are about to be extreme changes… — Fred Rispoli (@freddyriz) November 7, 2024

Bu koşullarda, davanın 2026’ya kadar sürme olasılığı oldukça düşük görünüyor. XRP topluluğu 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasının 2025 yılının bahar aylarında sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da Trump yönetiminin kripto para sektörü için getirebileceği potansiyel değişikliklere dair olumlu görüşlerini dile getirdi. Garlinghouse, XRP topluluğuna gösterdiği sabır ve mücadele ruhu için teşekkür ederken, SEC ile süren uzun yasal savaşın XRP fiyatını baskıladığını belirtti.

I’ve shared some thoughts on what the Trump administration could mean for crypto and wanted to also recognize the XRP family’s patience and unwavering support.

A lot has happened since XRP was the 2nd most valuable digital asset. It’s been – at times – a frustrating journey. ~6… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 7, 2024

XRP Fiyatları ve Piyasa Durumu

Ripple’ın XRP’si yıl başından bu yana %10 oranında değer kaybetti. Bu süreçte Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) gibi diğer önde gelen kripto paralar ise sırasıyla %79 ve %96 oranında değer kazandı. CoinGecko verilerine göre XRP, 8 Kasım Cuma günü itibarıyla ortalama 0,55 dolardan işlem görüyor ve 4 Ocak 2018’de kaydedilen 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85 daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Eğer SEC, Ripple davasını kısa süre içinde sonuçlandırmayı tercih ederse, XRP bazı cezalarla karşılaşabilir ancak davanın uzun yıllar devam etme olasılığından kaçınabilir. Bu olası senaryo, sektörün daha net bir düzenleyici çerçeveye ulaşmasına katkı sağlayabilir.

Gensler Yönetimi Altında SEC’nin Kripto Savaşları

Kripto para sektörü, Gary Gensler’ın liderliğinde dijital varlık şirketlerine yönelik en sert kampanyayı yürüten SEC karşısında önemli bir zafer kazandığına inanıyor. Gensler yönetimindeki SEC, son mali yılda kripto para şirketlerine 46 dava açtı. SEC’in bu süreçte dava açtığı kripto para platformları arasında Coinbase, Binance ve DRW Holdings gibi devler yer alıyor.

SEC, onlarca yıllık menkul kıymetler yasalarını dijital varlıklara uygulayarak önemli başarılar elde etti. Terraform Labs’e 4,5 milyar dolarlık ceza keserken diğer büyük şirketlere de çeşitli cezalar verdi.