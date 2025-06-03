Ripple, sabit coin’i RLUSD için önemli bir düzenleyici onay alarak küresel genişleme hedefinde kritik bir eşiği geride bıraktı.

RLUSD, Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) içinde kullanım için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (DFSA) tarafından resmen onaylandı.

3 Haziran tarihli açıklamada, ABD’de regülasyona tabi olan RLUSD’nin DFSA tarafından onaylandığı duyuruldu. Böylece RLUSD, DFSA ve New York Finansal Hizmetler Departmanı onayına sahip sayılı stabil coin’lerden biri oldu.

Kurumsal kullanıma yönelik geliştirilen RLUSD, birer birim karşılığı yüksek likiditeli varlıklar ve ayrıştırılmış rezervlerle destekleniyor. Ayrıca bağımsız denetim firmalarınca düzenli olarak inceleniyor. Ripple’ın sabit coin stratejilerinden sorumlu kıdemli yöneticisi Jack McDonald, DFSA onayını “güven, şeffaflık ve işlevsellik açısından yüksek standartlara ulaşma taahhüdümüzün kanıtı.” şeklinde değerlendirdi.

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Küresel Ağda Yeni Bir Adım

DFSA onayı, RLUSD’nin Ripple’ın lisanslı ödeme platformuna entegrasyonunun önünü açtı. Platform, XRP Ledger üzerinden çalışıyor ve dünya genelinde ödeme ağlarını birbirine bağlıyor. RLUSD ile yapılan ödemelerde işlem maliyetlerinin düşmesi, transfer süresinin kısalması ve düzenleyici şeffaflık sağlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 7.000 şirkete ev sahipliği yapan DIFC, RLUSD’nin sanal varlık hizmetlerinde daha geniş kapsamda kullanılmasına da zemin hazırlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde stabil coin kullanımı, 2024 yılında yüzde 55 oranında artış göstererek kurumların blokzincir tabanlı çözümlere ilgisini ortaya koydu.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, “BAE, dijital varlık regülasyonlarında küresel ölçekte örnek teşkil ediyor. İş dünyasının sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık saklama çözümlerine ilgisi giderek büyüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

RLUSD Kullanım Alanlarını Genişletiyor

DFSA’nın verdiği onay, Ripple’ın bölgedeki büyüme hamlesinin son halkası oldu. Şirket, kısa süre önce Zand Bankası ve fintech girişimi Mamo ile ortaklık kurarken, Dubai Arazi Dairesi ve Ctrl Alt iş birliğiyle tapu belgelerinin token’laştırılması üzerine çalışmalar yürütüyor.

RLUSD, Aralık 2024’te piyasaya sürülmesinin ardından XRPL ve Ethereum ağlarında kullanıma açıldı. Coin’in Cardano’nun merkeziyetsiz finans (DeFi) altyapısına entegre edilmesi planlanırken, kurumsal yatırım platformu Hidden Road üzerinde teminat olarak da değerlendirilecek. Hidden Road, yılda 3 trilyon dolar işlem hacmine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.