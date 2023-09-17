Ripple, Ethereum’u yakalayabilir mi? Bu konu şu sıralar kripto para topluluğunun gündeminde ve biz de bu yazımızda Ripple’ın Ethereum’u yakalamak için ihtiyaç duyduğu şeylere yakından bakacağız.

Şu sıralar Twitter’daki Ripple topluluğunun gündeminde şu sıralar ilginç tartışma konusu var. Ripple Army olarak da bilinen XRP topluluğu, Ripple’ın geleceğini, şirket vizyonunu ve XRP topluluğunun vizyonunu desteklenmesi için neler yapması gerektiğine dair bazı argümanlar ortaya koydu.

Ripple topluluğundan Yassin Mobarak bu konuyla ilgili görüşlerini Twitter hesabından paylaştı.

Ripple’ın sınır ötesi ödemelerde XRP’ye bel bağlamaktan dijital varlıkların kurumsal olarak saklanması, türev ürünler, CBDC’ler ve karbon kredi piyasaları gibi yeni kullanım alanlarına kaydığını hissediyorum. Bu kötü bir strateji demiyorum ama XRP’nin uzun vadede başarılı olabilmesi için sadece Ripple’a bel bağlayamayız.

Son dönemde Ripple birçok ortaklık kurdu ve önemli duyurular yaptı. CryptoPotato olarak bundan birkaç gün önce Ripple’ın likidite merkezini Brezilya ve Avustralya olmak üzere iki yeni ülkeye genişlettiğini duyurmuştuk.

Öte yandan yine geride bıraktığımız günlerde CryptoPotato Türkçe olarak Ripple’ın kripto para odaklı finans şirketi Fortress Trust’ı satın aldığını bildirdik.

SON DAKİKA: Ripple Fortress Trust’ı satın aldı. — CryptoPotato Türkçe (@Cryptopotato_TR) September 8, 2023

Popüler bir blockchain analisti Ripple’a ilişkin son gelişmeler hakkında şunları kaydetti:

Ripple’a bel bağlayamayız. Geliştiricilere odaklanmamız gerekiyor. Apex’teki Ripple Markus Infanger’a göre XRP ekosisteminde 1.000’e yakın proje var. ETH’yi yakalamak için 100.000 aktif projeye ihtiyacımız var.

Bu uzman, Ripple’ın Ethereum’u yakalayabilmesi için önünde uzun bir yol olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte farklı bir topluluk üyesi ise bu konuda ilginç bir argümanı gündeme getirdi:

XRPL SC merkezli bir zincir değil, öyleymiş gibi davranmaya devam etmenize gerek yok. Farklı kullanım durumları farklı bir değer yaratacaktır.