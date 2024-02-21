Ripple, bir kez daha rezervindeki XRP’ler ile gündeme geldi. Bu kez emanet cüzdanındaki kripto paraların nasıl yakılabileceği tartışılıyor.

XRP’nin geliştiricisi Ripple’ın rezervinde doğal olarak bol miktarda XRP bulunuyor. Şirketin XRP satması ise düzenleyiciler kadar topluluk üyelerini de rahatsız ediyor.

Emanet cüzdanındaki kripto paralar kilit altında tutuluyor. Her ay 1 milyar XRP’nin kilidi açılıyor. Ripple’ın bu XRP’leri satarak fiyatı baskıladığını düşünen topluluk, zaman zaman emanet cüzdanının tamamen yakılmasını talep ediyor.

Ripple’ın Cüzdanı Tek Bir Şekilde Yakılabilir

Ne var ki, şifrelenmiş bir şekilde kilitli tutulan cüzdanı yakmak teknik olarak mümkün değil.

Kripto paraların kilidi, yalnızca önceden belirlenen tarih geldiğinde açılıyor. Yani Ripple’ın cüzdana doğrudan erişimi yok.

Ripple CTO’su David Schwartz’a göre, emanet cüzdanındaki kripto paraları yakmanın teknik olarak tek bir yolu var: Emanet cüzdanındaki fonların aktığı hesabı Ripple için erişilemez kılmak.

Söz konusu hesap, kripto para girişini reddedecek şekilde (blackholing) ayarlanabilir. Buna ek olarak Ripple, hesabın erişimini bir başkasına aktarabilir.

Her iki şekilde de emanet cüzdanındaki XRP’ler erişilemez hale gelerek, dolaşımdan kalkmış oluyor. Yani token yakmaya benzer bir etki yaşanıyor.

Ripple Programlı Satış Yapmıyor

Topluluğun merak ettiği soruları düzenli olarak yanıtlayan Schwartz, şirketin XRP satışlarına da hafta başında değinmişti. CTO, Ripple’ın programlanmış XRP satışlarını geçtiğimiz yıl durdurduğunu açıkladı.

Böylece Ripple, piyasaya düzenli olarak XRP satmayı bıraktı. Schwartz, Ripple’ın bu yöntem ile XRP fiyatını manipüle ettiği iddialarını da yalanladı.