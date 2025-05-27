Ripple’ın stabilcoin devi Circle’ı satın alma ihtimali, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı. Eğer bu ihtimal gerçeğe dönüşürse, Ripple’ın yeni stabilcoin’i RLUSD, 230 milyar dolarlık ödeme pazarına girişte XRP’ye devasa bir talep yaratabilir.

XRP Topluluğu Heyecanlı, Kurumsallar Hazırda Bekliyor

Ripple ve XRP toplulukları, Circle’ın satın alınması ihtimalini yoğun şekilde tartışıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, analistlere göre XRP uzun vadede güçlü bir performans sergileyebilir.

On-chain analiz platformu CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju’nun alternatif X hesabı olan Kate Young Ju, bu ihtimali değerlendiren bir gönderi paylaştı:

“XRP, sanki sermaye piyasası profesyonellerinden oluşan özel bir kulübe aitmiş gibi bir hava veriyor. Kusurları var ama hareketleri gerçekten keskin.”

Ripple’ın Circle’ı Satın Alması Stratejik Bir Hamle Olabilir

Fortune’un haberine göre, Circle şu anda Ripple ve Coinbase ile gayriresmî satın alma görüşmeleri yürütüyor. İç kaynaklara göre Circle, şirketini en az 5 milyar dolarlık bir değerleme ile satmayı planlıyor, bu rakam aynı zamanda halka arz (IPO) hedefiyle örtüşüyor.

Analiste göre, kurumsal yatırımcılar hem kripto hem geleneksel piyasalarda stabilcoin’lere olan ilgilerini artırırken, Circle’ın IPO’sunu bekleyen yatırımcılar, Circle yerine XRP’ye yönelebilir.

Şu açıklamayı yaptı:

“Ripple’ın Circle’ı satın alacağı yönünde bir söylenti var. Doğru mu bilmiyorum ama eğer doğruysa bu çok stratejik bir hamle olur. Stablecoin’lerin geleceğine yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı Circle’ın halka arzını bekliyordu. Ama bu satın alma gerçekleşirse, bu yatırımcılar XRP’ye yönlenebilir. Net olayım, bu paylaşım sponsorlu değil. XRP tutmuyorum.”