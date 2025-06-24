Ripple Labs’ın gizemli kurucularından Arthur Britto, 14 yılın ardından ilk kez sosyal medyada sessizliğini bozdu. Britto’nun X (eski Twitter) platformunda paylaştığı tek bir emoji bile XRP fiyatında %8’in üzerinde artışa yol açtı.

2011’den Sonra İlk Kez Konuştu

Kripto para dünyasında neredeyse efsane haline gelen Arthur Britto, Pazartesi akşamı X hesabından sadece “ağzı olmayan yüz” emojisi paylaştı. 2011 yılında açılan hesaptan yapılan bu paylaşımın ardından XRP fiyatı kısa sürede 1,97 dolardan 2,13 dolara kadar yükseldi.

Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, gönderinin hesap ele geçirilmesi olmadığını doğruladı ve emojinin gerçekten Britto tarafından paylaşıldığını belirtti.

Britto Kimdir?

Arthur Britto, 2012 yılında XRP Ledger’ı Jed McCaleb ve David Schwartz ile birlikte geliştiren kişilerden biri. XRP’nin temellerini atan bu ekip, projenin ilk adı olan NewCoin’den OpenCoin ve daha sonra da Ripple Labs’e geçişini yönetti.

2015 yılında Britto, McCaleb’e karşı açtığı dava ile gündeme gelmişti. Nedeni ise Stellar’ı kurarken Ripple’ın kodlarını izinsiz kullanmakla suçlamasıydı. Dava mahkeme dışı uzlaşmayla sonuçlandı ve detayları hiçbir zaman kamuya açıklanmadı.

Britto’nun adı resmi belgelerde bulunsa da kamuya açık bir fotoğrafı veya konuşması bulunmuyor. Kendisi aynı zamanda blockchain altyapı şirketi PolySign’ın kurucusu ve başkanı olarak da kayıtlarda yer alıyor. 2014’te kısa süreliğine Bitstamp yönetim kurulunda da görev almıştı.

Satoshi Olabilir mi?

Britto’nun aşırı gizliliği nedeniyle onun, Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto olabileceğini iddia edenler de var. David Schwartz, 2023 yılında bu iddialara son vererek, Britto’nun gerçek ve bağımsız bir kişi olduğunu, sadece yoğun şekilde özel hayatını korumayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda XRP topluluğu içinde paylaşılan 2012 tarihli bir sözleşme de Britto’nun varlığını bir kez daha doğruladı. Chris Larsen, Jed McCaleb ve Arthur Britto’nun imzaladığı belgede, Britto’ya o dönem “Ripple Credits” olarak adlandırılan XRP arzının %2’si verildiği ve ömür boyu Ripple protokolü üzerinde geliştirme hakkı tanındığı görülüyor.

XRP Fiyatı Britto Etkisiyle Sıçradı

Paylaşımın ardından XRP fiyatı kısa süreli düşüş yaşasa da, yatırımcıların “bu sessizliğin bozulması boşuna değildir” yorumlarıyla fiyat hızla yükseldi. Kripto yatırımcısı John Squire, “Arthur Britto boş yere sinyal vermez. Kriptoda sessizlik bazen gürültüden daha güçlüdür. Şimdi tetikte olun, bir şeyler yaklaşıyor olabilir” dedi.

Toplulukta Britto’nun bu ani hareketinin, XRP ekosisteminde büyük bir gelişmenin habercisi olabileceği yönünde beklenti güçlenmiş durumda.