ABD merkezli blockchain girişimi Ripple, finans şirketi Hidden Road’u 1,25 milyar dolar karşılığında satın aldı. Ancak bu gelişmeye rağmen XRP fiyatı %10 oranında değer kaybetti.

Ripple’ın 8 Nisan tarihli basın açıklamasında, anlaşmanın kripto para sektöründeki en büyük satın alımlardan biri olduğu ifade edildi. Böylelikle Ripple, dünyada çok varlıklı hizmet sunan ilk kripto para şirketi oldu. Basın açıklamasında Hidden Road’un yılda 3 trilyon dolarlık işlem takası gerçekleştirdiği ve 300’den fazla kurumsal müşteriye hizmet verdiği belirtildi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fiyat etiketi değil, bu anlaşmanın kripto için bir dönüm noktası olması önemli. Bu satın alma sayesinde kripto dünyası, geleneksel piyasaların en büyük ve en güvenilir yapılarıyla bütünleşme fırsatını yakalıyor.”

Garlinghouse, bu satın almanın XRP ve XRP Ledger’ın (XRPL) hızlı, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli yapısını daha aktif şekilde kullanmayı sağlayacağını söyledi. Eskiden 24 saatte gerçekleşen fiat para takasları yerine, Hidden Road artık işlemlerin bir kısmını XRPL ile anında gerçekleştirecek. Ayrıca Ripple’ın stablecoin’i olan RLUSD, bu prime brokerage hizmetlerinde teminat olarak kullanılacak. Bu hizmetler, kripto paralar arası işlemleri ve kripto ile geleneksel finansal enstrümanlar arası işlemleri kapsıyor.

“Bu satın alma ve Ripple’ın güçlü bilançosunun desteğiyle, Hidden Road dünyanın en büyük banka dışı prime broker’ı olma yolunda hızla ilerleyecek.”

Garlinghouse, eski SEC yönetiminin baskısının kalkmasıyla birlikte ABD piyasalarının ilk kez gerçekten “açıldığını” ve bunun kripto adaptasyonu için kritik bir dönemeç olduğunu belirtti. Buna rağmen, Ripple halka arz planlarını şimdilik rafa kaldırdı.

Ripple’ın bu dev satın alma haberine rağmen, XRP son 12 saatte yaklaşık %10 değer kaybetti. Bu düşüşün nedeninin kripto para piyasası genelindeki değer kayıpları olduğu tahmin ediliyor. XRP, gün içinde 2 doların hemen altından 1,73 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, Asya piyasalarının Çarşamba sabahı açılışında gerçekleşti.

XRP, Ocak ortasında ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık %50 değer kaybetti, ancak buna rağmen 2025 yılı boyunca hala en iyi performans gösteren kripto varlıklardan biri konumunda.

Kripto piyasasındaki genel düşüşte ise, Trump’ın Çin’e %104 gümrük vergisi dahil olmak üzere uygulamaya koyduğu ticaret politikaları etkili oldu. Piyasa, Çarşamba günü %7’den fazla değer kaybetti.