Ripple (XRP) 2024 yılının Ocak ayında oldukça zorlu günler geçirdi. Ancak 2024 yılının geri kalan kısmının XRP için olumlu geçebileceğine dair birçok işaret var.

Gelin 2024 yılında XRP fiyatını yükselişe geçirebilecek 7 önemli faktöre yakından göz atalım.

Ripple (XRP) fiyatında Ocak ayında yaşanan fiyat düzeltmesi oldukça önemli. Zira XRP fiyatı Ocak ayının ortalarında düşüşe geçmeden önceki 2 aylık süreçte 0,62 dolar desteğinin üzerinde işlem görüyordu.

Son dönemde XRP grafiğinde genellikle yükseliş işareti olarak yorumlanan bir düşen kama formasyonu oluştu.

Ayrıca son dönemde Ripple, San Fransisco’da görkemli yeni ofisine taşındı ve yeni ortaklıklar kurmaya devam etti. Dolayısıyla son birkaç ayda XRP’yi çevreleyen gelişmeler oldukça pozitifti.

Ocak ayında XRP’de ve altcoin’lerde yaşanan düşüşüşün temel nedeninin Bitcoin (BTC) fiyatında yaşanan sert düşüş olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle 2024 yılının geriye kalan kısmında BTC’nin yükselişe geçmesi, XRP ve diğer altcoin’lerdeki yükseliş trendini de tetikleyebilir.

İşte 2024 yılında XRP’yi yükselişe geçirebilecek 7 faktör:

Ripple ile SEC Arasındaki Davada Sona Yaklaşılıyor

Ripple Labs 2023 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında 3 önemli zafer kazandı. Dolayısıyla bu zaferler sonucunda SEC geri adım atmak zorunda kaldı. Öyle ki SEC, 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek kritik nihai duruşma öncesinde sessizliğe büründü.

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada 2023 yılında 3 önemli gelişme yaşandı.

13 Temmuz 2023: Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple Labs’in ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti.

3 Ekim 2023: SEC, Eylül ayında mahkemenin bu kararını temyize götürdü ancak mahkeme SEC’in temyiz talebini reddetti.

20 Ekim 2023: SEC, Ripple’ın üst düzey yöneticileri hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Bu üç gelişme, 2023 yılında Ripple (XRP) fiyatında yükselişe yol açan katalizörler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak 8 Ocak’ta açıklamalarda bulunan hukuk uzmanı Fred Rispoli şunları kaydetti:

Davanın ne kadar düşmanca olduğu göz önünde bulundurduğumda SEC’in herhangi bir keşif talebinde bulunmamasına şaşırdım. O tarihten bu yana Ripple ve SEC keşif süreci üzerinde tartışmaya başladılar, ancak bitiş çizgisine doğru yavaş yürüyüş her iki tarafı da pek tedirgin etmiyor.

Ripple’ın 2020 yılından bu yana SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede zafere ulaşması, 2024 yılında XRP fiyatında ciddi bir yükseliş trendini tetikleyebilir.

XRP Küresel Çapta Ortaklıklar Kurmaya Devam Ediyor

Ripple Labs, 2023 yılında Birleşik Krallık, Asya ve Afrika’da önemli ortaklıklar kurdu. Bu ortaklıkların sayısı arttıkça Ripple’ın XRP’sine yönelik talebin de daha çok artacağı öngörülüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin CBDC’lere geçişini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Ripple Labs, 2023 yılının Ekim ayında Singapur’da Büyük Ödeme Kurumu lisansı alarak sürekli olarak gelişen ve kazançlı Singapur piyasasına giriş yaptı.

Ripple Labs Kasım ayında ise 27 Afrika ülkesi için sınır ötesi ödeme kanallarını genişletmek üzere yerel fintech devi Onafriq’in yanı sıra İngiltere ve Avustralya’daki fintech’lerle bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ripple Labs Aralık ayında İrlanda’da Sanal Varlık Sağlayıcısı (VASP) lisansı aldı. Tüm bu gelişmeler 2024 yılında XRP fiyatındaki yükseliş trendini tetikleyebilir.

Arz Modeli ve XRP Fiyatı

Tıpkı Bitcoin gibi Ripple da sınırlı bir arza sahip. 10 milyar XRP’lik sabit arza sahip olan Ripple’da her şey yolunda giderse arzın tamamı 2027 yılının Mayıs ayına kadar dolaşıma girmiş olacak. Dolayısıyla sınırlı arzı Ripple’ı (XRP), tıpkı Bitcoin (BTC) gibi deflasyonist bir varlığa dönüştürüyor. Bu da XRP fiyatı için önemli gelişmelerden biri.

XRP’nin sınırlı arzının yanı sıra token ekonomisinde deflasyonist yapıyı desteklemek amacıyla her işlemde gönderilen XRP’nin küçük bir kısmını yok eden bir yakma mekanizması bulunuyor. Dolayısıyla mevcut yakım oranıyla, yaklaşık 70.000 yıl içinde hiç XRP kalmayabilir.

XRP Fiyatı XRPL’nin Değerini Yansıtmıyor

XRP etrafında inşa edilen merkezsiz defter XRPL, akıllı sözleşme ve DeFi özelliklerine sahip. Bu nedenle XRP’nin fiyatının diğer alternatiflere kıyasla henüz çok küçük sayılabilecek bir yükseliş yaşadığı söylenebilir. XRPL üzerindeki merkezsiz uygulamarın (dApp) sayısı arttıkça bu da XRP fiyatında yükselişi tetikleyebilir.

XRPL, token yaratma, programlanabilir para, akıllı sözleşmeler ve merkezsiz borsalar (DEX) gibi merkezsiz finans uygulamaları (DApps) yeteneklerine sahip.

Bu nedenle XRPL sıradan bir blockchain projesi değil. Ripple Labs bu ağ üzerinde geride bıraktığımız yıl Ripple CBDC Platformu’nu başlattı. Şu anda 8 ülke, kendi CBDC’sini başlatmak için bu platformu kullanıyor. Bu ülkeler şu şekilde: Palau Cumhuriyeti, Rusya, Karadağ, Uruguay, Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri.

XRP’de Ortalama İşlem Ücreti: 0,0014 Dolar

XRP aracılığıyla gerçekleştirilen sınır ötesi ödemelerin ortalama maliyeti 0,0014. Bu da Ripple’a muazzam bir avantaj sağlıyor.

Solana ağında genellikle 0,001 dolardan düşük olan işlem ücretleri, SOL fiyatında yaşanan yükselişler sonucunda 2023 yılının son çeyreğinde %576 oranında artırarak 12 Eylül’de 17,93 dolara ve Noel’de ise 121,145 dolara yükseldi.

Ripple 2024’te Halka Arz Olabilir

Ripple için halka arz şu an için söz konusu değil. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davanın sonuçlanmasının ardından halka arz yeniden gündeme gelecek.

Ripple’ın halka arzı XRP fiyatında da ciddi bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Ancak Ripple Labs şimdiye kadar ABD’de uygun bir düzenleyici ortamın olmaması nedeniyle halka arz için başka ülkelerdeki seçenekleri değerlendirebileceklerini kaydetti.

Motley Fool geçen ay SEC davasının Ripple’ın halka arzının önündeki engellerden biri olduğunu ve Ripple’ın bu yılın Nisan ayındaki duruşmanın ardından dava sonuçlanana kadar bu konuda herhangi bir adım atmayacağını bildirdi.

Bitcoin 4 Yıllık Piyasa Döngüsü

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşecek. Geçmişteki 4 yıllık piyasa döngülerinde olduğu gibi tarihin tekerrür etmesi durumunda kripto para piyasasında 1,5 yıl ile 2 yıl süremesi olası yeni bir boğa sezonu başlayabilir.

Tarih her zaman tekerrür etmeyebilir. Bununla birlikte bir yatırımın gelecekteki performansını tahmin etmenin de herhangi bir yolu yok. Ancak Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının ve Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasının aynı tarihlere denk gelmesi, bu yılın sonlarında XRP fiyatında ciddi bir yükseliş trendini tetikleyebilir.