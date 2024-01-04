Ripple (XRP) grafiğinde düşen kama oluşumu gözleniyor. Genellikle yükseliş sinyali olarak yorumlanan bu dönüş formasyonu XRP’nin 2024 yılı performansına ilişkin ipuçları veriyor olabilir.

Her ne kadar Ripple (XRP), Bitcoin’in (BTC) 2023 yılında kaydettiği %150’lik yükselişin gerisinde kalsa da yine de olağanüstü bir yıl geçirdi. XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs, 2023 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı önemli zaferler elde etti.

Ripple Labs’in sınır ötesi ödemeler protokolünün token’i XRP, 2 Ocak 2023’te 0,348556 dolardan işlem görürken 1 Ocak 2024’te 0,630082 dolara kadar yükseldi. Bu da XRP’nin son 1 yıllık süreçte %80 oranında değer kazandığı anlamına geliyor.

2023 yılında Bitcoin (BTC), Ripple’ın XRP’sine kıyasla iki kat daha fazla kazanç sağladı. Ancak buna rağmen Ripple (XRP), geleneksel piyasalar için iyi geçen bir yılda S&P 500 Endeksi’nden neredeyse 3 kat daha iyi performans sergiledi. S&P 500 Endeksi ise bu süreçte %24 oranında yükseldi.

Bitcoin, piyasa değişim değerinde Ripple tokenlerinin neredeyse iki katı kar sağladı. Bununla birlikte, XRP fiyatı 2023’te hisse senetleri için özellikle iyi bir yılda S&P 500 Endeksi’nden üç kat daha fazla yükseldi. Geniş ABD hisse senedi ölçütü yılı %24 kazançla kapattı.

XRP’de Teknik Göstergeler

Ripple, 6 Kasım 2023’te 0,73 dolarla son beş ayın en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana düşen kama formasyonuna devam ediyor. En yüksek fiyatlar 8 Aralık’ta 0,67 dolar, 25 Aralık’ta 0,65 dolar ve 1 Ocak 2024’te 0,63 dolar ile XRP fiyatı için azalan kilit direnç çizgisini oluşturuyor.

Ripple (XRP) fiyatının 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine yükselmesi, özellikle de 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük trend çizgisine yaklaşması, piyasanın XRP fiyatı için daha yüksek kilit destek ve direnç seviyelerine doğru büyük bir fiyat hareketliliğine hazırlandığı şeklinde yorumlanabilir.

Olumlu Ripple Haberleri

Nasdaq Pazartesi günü, Ripple’ın sektöründeki olumlu gelişmelere ve SEC ile devam eden yasal mücadelesinden dayanarak The Motley Fool tarafından XRP kazançları için olumlu bir tahmin yayınladı. Veriler, Ripple’ın ödeme hacminin %90’ından fazlasını ABD dışındaki faaliyetler oluşturuyor.

Ripple Labs bu kapsamda, Ekim ayında Singapur’da ödemeleri gerçekleştirmek için bir lisans aldı. Ripple, sınır ötesi finansal hizmetler sunmak için ABD’li ve yabancı bankalarla güçlü ortaklıklar geliştirdi. Şu anda Ripple Labs, birden fazla CBDC’ye güç sağlayacak uzmanlığa ve deneyime sahip.

Öte yandan kripto para sektörü XRP’ye güçlü destek vermeye devam ediyor. XRP kısa bir süre önce Binance borsasında USDC paritesinde listelendi. Bununla birlikte XRP fiyatının Bitcoin’de (BTC) yaklaşan blok ödülü yarılanmasından ve spot Bitcoin ETF başvurularının olası onayından da etkilenmesi muhtemel. Özellikle dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmaları kripto para piyasasında boğa sezonunun katalizörleri arasında yer alıyor.