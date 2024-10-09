Ripple, 2024 yılında sınır ötesi ödeme platformu kategorisinde platin ödülüne layık görüldüğünü duyurdu. San Fransisco merkezli blockchain girişimi böylelikle sektördeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Son 10 günlük süreçte 2 varlık yönetim şirketinin XRP ETF başvurusunda bulunmasına ve Ripple’ın kısa bir süre önce elde ettiği platin ödüle rağmen XRP fiyatında kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı. Bu durumun en önemli nedeninin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2 Ekim’de Ripple davasındaki mahkeme kararı için temyize başvurusunda bulunması olduğu düşünülüyor.

Juniper Research tarafından düzenlenen “Geleceğin Dijital Ödülleri” kapsamında Ripple, 2024’ün en iyi sınır ötesi ödeme platformu ödülüne layık görüldü. Ripple cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Juniper Research’ün 2024 Fintech ve Ödemeler Gelecek Dijital Ödülleri’nde Ripple, En İyi Sınır Ötesi Ödeme Platformu kategorisinde Platin Ödülü’ne layık görüldü!”

Bu gelişmeyle birlikte Ripple, sınır ötesi ödemeler alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ripple geride bıraktığımız yıl Birleşik Krallık’ta düzenlenen PAY360 Ödülleri’nde dijital para/varlık alanında lider seçilmişti. Fortune dergisi 2023 yılında Ripple’a “teknoloji alanında en iyi 50 iş yeri” listesinde 13. sırada yer vermişti.

People Magazine ise Ripple’ı “çalışanlarına ve topluma önem veren en iyi 100 şirket” listesine dahil etti. listede yer alan diğer şirketler arasında NVIDIA, American Express, Deloitte ve MasterCard yer alıyor.

XRP fiyatı olumlu gelişmeler karşısında tepkisiz kalmayı sürdürüyor. Son bir haftalık süreçte 0,52 dolar ile 0,54 dolar aralığında işlem gören XRP, SEC’in temyiz başvurusunda bulunmasının ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor.

Analistler bu süreçte XRP’nin geleceğine dair iyimserliklerini koruyor. X analisti Dark Defender, SEC’in temyiz başvurusunun XRP’nin yasal durumuna dair bir olumsuzluk yaratmadığını ve XRP fiyatının davaya bağlı olmadığını belirterek SEC’in temyiz hamlesini büyük bir hata olarak yorumladı.