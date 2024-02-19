XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs, programlı satışlar ile altcoin fiyatını manipüle ettiği iddialarını yalanladı.

XRP, Bitcoin’in başı çektiği 2024 rallisinden en az etkilenen kripto paralardan biri oldu. Yılı 0,6 doların üzerinde açan altcoin, yıl başına kıyasla değer bile kaybetti. Dolayısıyla topluluk da huzursuzlanmaya başladı.

Altcoin’in geliştiricisi Ripple ise son günlerde XRP fiyatını manipüle ettiği söylentileriyle gündeme geldi. Ripple’ın piyasaya sürekli XRP satarak altcoin’in fiyatını düşürdüğü iddia edildi. Ripple CTO’su David Schwartz ise bu iddiaları X üzerinden yalanladı.

Schwartz, Ripple’ın programlı XRP satışlarından 2023’ün ilk çeyreğinde vazgeçtiğini açıkladı. Ripple, önceden borsalar üzerinden düzenli olarak XRP satıyor ve bu şekilde altcoin için piyasa oluşturmaya çalışıyordu.

Schwartz’a göre Ripple, geçmişte düzenlenen programlı satışlar yoluyla herhangi bir fiyat manipülasyonuna yol açmadı:

Düzenli XRP satışlarımızın fiyatı herhangi bir şekilde manipüle ettiğine inanmıyorum. Programlı satışlarımızın fiyata etkisini minimize etmek için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.

Ripple’ın Başı XRP Satışlarıyla Dertte

Ripple’ın XRP satmasından yalnızca topluluk rahatsız değil. Ripple, XRP satışları nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile de karşı karşıya geldi.

SEC, XRP’nin Ripple’a “ait” bir kripto para olduğunu ve şirketin XRP satarak “kayıt dışı menkul kıymet işlemi” gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Komisyon, bu doğrultuda 2020 yılında şirkete dava bile açtı.

Kriptonun gündemini sık sık meşgul eden dava hala sürüyor. Mahkeme, kurumsal XRP satışlarını menkul kıymet işlemi olarak değerlendirirken, bireysel işlemleri bu sınıflandırmaya sokmadı.

Davanın bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor.