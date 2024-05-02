Ripple’da XRP Ledger geliştiricileri, blockchain üzerinde akıllı sözleşmeler olmadan doğrudan borç vermeyi öneriyor.

Özet:

XRP ise üst üste 6 gündür 0,52 dolar direncinin üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor. Öte yandan XRP yatırımcıları, SEC’in 6 Mayıs son tarihli cevap özeti için gün sayıyor.

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada 23 Nisan 2024 tarihi itibariyle duruşma aşamasına girildi. XRP topluluğu, SEC tarafından önerilen 2 milyar dolarlık para cezasına ve Ripple’ın bu cezanın 10 milyon dolara düşürülmesine ilişkin talebine odaklanmış durumda.

Öte yandan XRP Ledger geliştiricileri akıllı sözleşmeler kullanılmaksızın blockchain’de doğrudan borç verme uygulamasının başlatılmasını önerdi. Bu teklif, XRP topluluğunda ilgi uyandırdı.

Ripple, sınır ötesi ödeme işlemleri için XRP Ledger’ı kullanıyor. Geliştiriciler, herhangi bir akıllı sözleşme olmadan kullanıcıların XRP Ledger üzerinden doğrudan borça verebilmesi için bir teklifte bulundu. Söz konusu teklif, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen topluluğun ilgisini çekmeyi başardı.

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple ile SEC arasındaki dava, şimdiye kadar XRP fiyatında en önemli katalizörlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Davada kısa bir süre önce Ripple, SEC tarafından önerilen Andrea Fox’un beyanını iptal etmek için harekete geçti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise Ripple Labs’ın XRP’nin statüsüyle ilgili devam eden davada kritik bir uzman tanığın beyanını engelleme talebine itiraz etti. Ripple’ın bu talebinin altında Andrea Fox’un uzman mı yoksa özet tanık olarak mı kabul edilmesi gerektiği konusu yatıyor. Ripple, Fox’un mali analizinin uzman görüşü teşkil ettiğini ve bu nedenle de uzman tanık olarak sınıflandırılması gerektiğini savunuyor.

SEC ise bunu reddederek, beyanın aslında Federal Kanıt Kuralı 1006 uyarınca kabul edilebilir bir özet tanık beyanı olduğunu ve tazminata ilişkin hesaplamalar için kullanıldığını belirtiyor.

Andrea Fox’un yeni bilgiler sunması davanın çözüm sürecini önemli ölçüde etkileyebilir. Ripple’ın büyük olasılıkla SEC’in iddialarına karşı argümanlar sunması bekleniyor.

Bu anlamda XRP topluluğu gelişmeleri yakından takip ediyor. SEC, Ripple’ın itirazına ilişkin cevap özetini 6 Mayıs’a kadar sunması gerekiyor.

Ripple 0,52 Dolar Direnciyle Mücadele Ediyor

Son 5 gün boyunca 0,52 dolar direncini aşmak için girişimde bulunan XRP şu ana kadar başarısız oldu. Haftalık grafik, XRP fiyatındaki düşüş trendinin daha da devam edebileceğini gösteriyor. XRP’nin haftalık grafiğinde 0,4868 dolar seviyesi kilit destek olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan günlük XRP grafiğinde MACD göstergesi ise varlığın toparlanma eğiliminde olduğuna işaret ediyor. XRP haftalık grafiğindeki 0,4868 dolardaki destek seviyesi, Nisan ayınının ortasından bu yana oldukça güçlü bir şekilde çalışıyor. Bu seviyenin altında bir kapanış, günlük grafikteki toparlanma eğilimini etkisiz kılabilir.

XRP’de ayrıca Fibonacci geri çekilme seviyelerine göre 0,5310 dolar ve 0,5787 dolar dirençleri de dikkat çekiyor.

XRP’nin fiyat düzeltmesine devam etmesi halinde ise varlık 19 Nisan’da kaydettiği 0,4665 dolar seviyesinde destek bulabilir.