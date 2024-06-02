XRP’nin işlem hacmi, normalde el değiştiren arzın neredeyse iki katı kadar düşük seviyelere geriledi. Bu düşüş, XRP’de iki senaryoya işaret ediyor olabilir:

Düşük işlem hacmi, XRP yatırımcılarının temkinli bir yaklaşım içerisinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Kripto para yatırımcıları, Mayıs ayındaki yükseliş trendinden sonra konsolidasyon sürecine girmiş olabilir.

XRP’nin Önündeki Engeller

XRP, geride bıraktığımız Mayıs ayında 0,4879 dolar ile 0,5689 aralığında işlem gördü. Tarihsel veriler, XRP’nin Haziran aylarını negatif getiriyle kapattığını gösteriyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kısa bir süre önce CNBC’ye verdiği röportajda, kripto para piyasasındaki mevcut gidişata dair heyecanını dile getirdi. Garlinghouse, “Yaşamak için büyülü bir zaman” diyerek sektördeki yeniliklere ve artan kurumsal ilgiye vurgu yaptı.

Mayıs ayında ABD’de spot Ethereum ETF’leri onaylandı. Bu gelişme, ABD’de kripto para sektörünün geleceği için önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor. Büyük finansal kurumlar ve şirketler, kripto varlıklarını operasyonlarına entegre etmeye devam ediyor.

Ripple’ın Geleceği ve DeFi Vizyonu

Ripple, blockchain teknolojisini sınır ötesi ödemeler gibi gerçek hayattaki uygulamalar için kullanmada öncülük ediyor.

Şirket, XRP Ledger üzerinde kurumsal DeFi için vizyonunu açıkladı. Garlinghouse’un sözleri, dijital para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin potansiyelinin ortaya çıkmaya devam ettiği bir dönemde, topluluk içindeki genel heyecanı gösteriyor.

Ripple’a yönelik düzenleyicilerin olumsuz tutumuna rağmen XRP fiyatı müthiş bir direnç gösteriyor.

Yeni platformların ortaya çıkışı, blockchain teknolojisinin çeşitli sektörlere entegrasyonu ve geleneksel finansal kurumların artan ilgisi, Garlinghouse’un tarif ettiği “büyülü” atmosferi oluşturuyor.

Ripple ve sektördeki diğer önemli oyuncular yenilik ve benimsemeyi teşvik etmeye devam ettikçe, kripto para dünyasında yer almak gerçekten de büyülü bir zaman gibi görünüyor.

XRP Ledger (XRPL) Ağında Bitcoin Etkisi

Bu yıl genel piyasa toparlanmasıyla birlikte, XRP Ledger’ın (XRPL) ağ aktivitesi yükselişe geçti. Messari verilerine göre XRPL ağındaki aktif adresler ve işlemler, yılın ilk çeyreğinde sırasıyla %37 ve %113 oranında artış yaşadı. Bu artışın büyük bir kısmı, yaklaşık 45,000 hesap tarafından toplamda 30 milyon işlemle gerçekleştirildi.

Bitcoin ağında 2023 yılının başlarında popülerlik kazanan yazıtlar (inscriptions), XRPL dahil olmak üzere diğer büyük ağlara da yayıldı. Bu da ağ aktivitesini önemli ölçüde arttırdı.

XRP bu süreçte istikrarını korudu ve Messari verilerine göre günlük bazda saniyede 80’in üzerinde işlem gerçekleştirdi.

Hesap sayısı 150,000 artarak %3.1’lik bir artışla 5.15 milyona ulaştı. Yeni adresler, 2023 yılının son çeyreğinde yazıt aktivitesinin başlamasıyla birlikte %12.4 oranında azalarak 183,000’e düştü, ancak 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılının ilk çeyreğine kadar yıllık %29.8’lik bir artış yaşandı.

XRPL’deki Fungible Token’ların toplam piyasa değeri çeyrek bazında %16 düşerek 142 milyon dolara geriledi. 3,300’den fazla varlık arasında, Sologenic (SOLO) en büyük token olup toplam piyasa değerinin %42’sini oluşturdu. İlk üç token, toplam piyasa değerinin %65’ini temsil etti. Stabilcoin’ler ve wrapped token’ler, diğer token’lere kıyasla XRPL üzerinde önemli bir popülerliğe sahip.

Gatehub ve Xumm, XRPL üzerinde 14 dijital varlık sunmak için işbirliği yaptı. Şu ana kadar, XRPL üzerindeki stabilcoin’ler, Tether’ın USDT’si veya Circle’ın USDC’si gibi diğer ağlardaki büyük stabilcoin’lerin benimsenme seviyelerine ulaşmadı.

Ancak, Ripple’ın XRPL ve Ethereum üzerinde USD’ye sabitlenmiş bir stabilcoin başlatma planı, bu durumu değiştirebilir. Stabilcoin, ABD doları mevduatları, kısa vadeli ABD tahvilleri ve diğer nakit eşdeğerleriyle tamamen desteklenecek ve aylık üçüncü taraf denetimleri yapılacak. Bu girişim, önemli bir likidite olayı tetikleyebilir.