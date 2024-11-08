Bitcoin ve altcoin’lerdeki yükseliş trendine rağmen Ripple’ın XRP’si beklentilerin altında performans gösteriyor. Analistler, XRP’nin kritik direnç seviyelerini aşması halinde piyasadaki yükseliş trendine katılabileceğini öngörüyor.

Özellikle ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla önümüzdeki 4 yıllık süreçte kripto para düzenlemeleri konusunda pozitif gelişmeler yaşanacağı öngörülüyor ve bu durumun XRP’yi olumlu etkileyebileceği öngörülüyor.

XRP İçin Yeni Bir Zirve Beklentisi

Son 24 saatte kripto para piyasasındaki yükseliş trendi devam etti. Bitcoin (BTC) yeni bir rekor kırarak 77.000 dolara yaklaşmış durumda. Cardano (ADA) yaklaşık %20 değer kazanarak dikkat çekerken, Ethereum (ETH) 3.000 dolar sınırına yaklaşıyor. Ancak XRP, 0,55 dolar civarında seyrederek kripto para piyasası genelindeki yükseliş trendine ayak uydurmayı başaramadı.

Analistler, XRP’nin yakın zamanda bu durgunluktan sıyrılabileceğini düşünüyor. Sosyal medya platformu X’te paylaşım yapan analist Dark Defender, XRP’nin 0,6649 dolar seviyesini aşması halinde önce 1,88 dolara, ardından 5,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselme potansiyeli olduğuna inanıyor.

Seçimi Trump’ın Kazanmasıyla XRP’de Yükseliş Beklentileri Arttı

Başkanlık seçimlerinden sonra oluşan iyimser hava, Trump’ın SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alma vaadiyle XRP topluluğunda umutları artırdı. Mikybull Crypto ve “BitBoy” lakaplı kripto para fenomeni Ben Armstrong, ABD Başkanlık seçiminin sonucunun XRP’yi daha yüksek seviyelere taşıyacağını öngörüyor.

Ben Armstrong’a göre Donald Trump’ın söz verdiği gibi göreve başlar başlamaz SEC Başkanı Gary Gensler’ı kovması halinde XRP kripto para piyasasında en iyi performans gösteren varlık olabilir.

Analistler ve uzmanlar, Trump yönetiminin kripto para düzenlemelerinde yenilikçi ve destekleyici bir duruş sergilemesinin Ripple ve XRP üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini öngörüyor.

XRP’nin 1 Doları Kalıcı Olarak Aşması İçin Gerekli Şartlar

Bir başka piyasa analisti olan EGRAG CRYPTO, XRP’nin fiyat hareketlerinin “Just Do It” modelini izlediğini ve bu trendin devam etmesi durumunda fiyatın 1,60 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Analist, XRP’nin kalıcı bir yükseliş trendi yakalayabilmesi için 1,10 dolar üzerinde haftalık kapanış yaparak bu seviyeyi güçlü bir destek olarak sağlamlaştırması gerektiğini ifade etti.

XRP topluluğu, Trump yönetimi altında daha açık ve destekleyici bir düzenleyici ortamın oluşabileceğine inanıyor. Bu beklentiler, Ripple’ın uzun süredir devam eden hukuki mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.