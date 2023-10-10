Ripple’ın eski CFO’su Kristina Campbell, Maven Clinic’e katıldı.

Özet:

Kristina Campbell, 2021 yılının Nisan ayı ile 2023 yılının Ekim ayları arasında Ripple’da CFO olarak görev yapmıştı.

Ripple ile SEC arasındaki davada, Ripple son 4 ayda iki önemli zafer kazandı. Davada bir sonraki duruşma 23 Nisan 2024’te görülecek.

Davayı Ripple’ın kazanması, XRP’de ve kripto para piyasasının genelinde yükseliş trendi başlatabilir.

Ripple’dan İstifa Etti Sağlık Şirketine Geçti

Son iki buçuk yıldır Ripple’ın CFO’su olarak görev yapan Kristina Campbell istifa ederek Maven Clinic adlı şirkete geçiş yaptı. Kristina Campbell kişisel LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ripple’da geçirdiğim son birkaç yılı unutulmaz kılan herkese çok teşekkür ederim.

Bu ayrılık, Ripple ile SEC arasındaki davanın oldukça hararetlendiği bir dönemde gerçekleşti. Ripple, SEC’e karşı verdiği yasal savaşta son 4 ayda kazandığı iki tarihi zaferle üstünlüğü ele geçirmiş durumda.

Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Temmuz ayında verdiği özet kararda Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetti. Bu, mahkemenin bireysel yatırımcılara yapılan XRP satışlarını menkul kıymet olarak değerlendirmediği anlamına geliyor.

Bu kararla birlikte Ripple, SEC karşısında önemli bir zafer elde etti. Eylül ayında SEC, mahkemenin bu kararını temyize taşıdı. Ancak Yargıç Analisa Torres, 3 Ekim’de SEC’in temyiz talebini reddetti. Dolayısıyla bu, Ripple adına yeni ve önemli bir zafer olarak yorumlandı.

Davada bir sonraki duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Duruşma tarihine 6 ay kalmışken Ripple’ın CFO’su Kristina Campbell’ın sürpriz istifası toplulukta kafaların karışmasına yol açtı.

Davanın Sonucu Ripple (XRP) için Kritik Öneme Sahip

Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanması, Ripple (XRP) ve geniş çapta kripto para piyasası için kritik önem arz ediyor. Zira bu dava, XRP’nin ve kripto paraların ABD’deki geleceğini belirleyecek.

Ripple’ın davayı kazanması durumunda XRP’de ve kripto para piyasasında yeni bir boğa koşusu başlayabilir, ABD’de kripto para düzenlemeleri konusunda netlik sağlanabilir. Aynı zamanda ChatGPT de davanın sonucunun 2024 yılında XRP’yi yükselişe geçirebilecek faktörlerden biri olabileceğine inanıyor.