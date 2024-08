XRP, son bir haftada %24, son 24 saatte ise %17 değer kaybederek 0,435 dolar seviyesine kadar geriledi. Sonuç olarak XRP son bir ayın en düşük seviyesine geriledi ancak analistler XRP’nin hızla toparlanabileceğine inanıyor.

Ripple’ın kripto parası XRP, son günlerde yeniden düşüş trendine girdi. XRP fiyatındaki düşüş, tüm finansal piyasalardaki çöküş nedeniyle gerçekleşti. Bu süreçte Bitcoin (BTC) kısa bir süreliğine 50.000 dolar seviyesinin altına inerken, Ethereum (ETH) günlük %23’lük bir düşüşle 2.200 dolar civarına geriledi.

Buna rağmen, bazı analistler XRP’nin yakında tekrar yükselişe geçebileceğini düşünüyor. Twitter kullanıcısı CrediBULL Crypto, 0,39 dolar ile 0,48 dolar aralığını önemli bir “hedef bölge” olduğunu ve bu seviyenin ardından XRP’nin yükselişe geçebileceğini belirtti.

Will be stalking a potential long opp here on $XRP .

Başka bir analist Moon Lambo da söz konusu düşüşü “dünyanın sonu değil” aksine “bir fırsat” şeklinde değerlendirdi.

As it turns out, $XRP dropping to $0.48 is an opportunity, *not* the end of the world. And it was expected.

Despite how emotional investors feel.

— Moon Lambo (@MoonLamboio) August 5, 2024