XRP, son bir haftada %24, son 24 saatte ise %17 değer kaybederek 0,435 dolar seviyesine kadar geriledi. Sonuç olarak XRP son bir ayın en düşük seviyesine geriledi ancak analistler XRP’nin hızla toparlanabileceğine inanıyor.

XRP Neden Düşüyor?

Ripple’ın kripto parası XRP, son günlerde yeniden düşüş trendine girdi. XRP fiyatındaki düşüş, tüm finansal piyasalardaki çöküş nedeniyle gerçekleşti. Bu süreçte Bitcoin (BTC) kısa bir süreliğine 50.000 dolar seviyesinin altına inerken, Ethereum (ETH) günlük %23’lük bir düşüşle 2.200 dolar civarına geriledi.

Buna rağmen, bazı analistler XRP’nin yakında tekrar yükselişe geçebileceğini düşünüyor. Twitter kullanıcısı CrediBULL Crypto, 0,39 dolar ile 0,48 dolar aralığını önemli bir “hedef bölge” olduğunu ve bu seviyenin ardından XRP’nin yükselişe geçebileceğini belirtti.

Highs swept, retracement into target zone as expected🎯 Will be stalking a potential long opp here on $XRP. https://t.co/1gf8ZCz58c pic.twitter.com/u1u2P21Y9g — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) August 5, 2024

Başka bir analist Moon Lambo da söz konusu düşüşü “dünyanın sonu değil” aksine “bir fırsat” şeklinde değerlendirdi.

As it turns out, $XRP dropping to $0.48 is an opportunity, *not* the end of the world. And it was expected. Despite how emotional investors feel. https://t.co/DuwsXu8QNZ — Moon Lambo (@MoonLamboio) August 5, 2024

Analist Cryptoinsightuk ise düşüşü “ilgi çekici” ve “tepki olarak bir sıçrama yaratabilecek iyi bir ilk adım” olarak yorumladı. Cryptoinsightuk şunları kaydetti:

Daha fazla düşüş bekliyorum, ardından hacimde bir artış (birikim süreci) ve sonra yukarı yönlü bir ivme görebiliriz.

Durum Nasıl Düzelecek?

Geçtiğimiz hafta XRP’nin fiyatı, Ripple ile SEC arasındaki davanın sona ermek üzere olduğuna dair söylentilerin artmasıyla 0,66 dolarla son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Amerikalı avukat Fred Rispoli, davanın 31 Temmuz’da sona erebileceğini öngörmüştü. Ancak, yasal süreç hala devam ediyor ve çözümün yakın olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal savaşı kesin bir zaferle kazanması durumunda XRP’de yeni bir ralli yaşanabileceği düşünülüyor.