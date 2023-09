Analistler, Ripple’da (XRP) önemli bir fiyat hareketliliğinin yaklaştığını öngörüyor. Ancak buna rağmen XRP fiyatındaki belirsizlik devam ediyor.

CryptoSea’nin kurucusu Daan de Rover da bu iddiaları doğruladı. Daan de Rover, XRP fiyatının önemli bir yükselişe hazırlandığını iddia etti.

$XRP is getting ready for a gigantic move!🔥👇 pic.twitter.com/Ear5P5VMTe

— Crypto Rover (@rovercrc) September 10, 2023