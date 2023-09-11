Analistler, Ripple’da (XRP) önemli bir fiyat hareketliliğinin yaklaştığını öngörüyor. Ancak buna rağmen XRP fiyatındaki belirsizlik devam ediyor.

CryptoSea’nin kurucusu Daan de Rover da bu iddiaları doğruladı. Daan de Rover, XRP fiyatının önemli bir yükselişe hazırlandığını iddia etti.

$XRP is getting ready for a gigantic move!🔥👇 pic.twitter.com/Ear5P5VMTe — Crypto Rover (@rovercrc) September 10, 2023

YouTube’da CryptoRover olarak tanınan de Rover, Twitter hesabı üzerinden bir takım açıklamalarda bulundu. Daan de Rover, XRP’de devasa bir fiyat hareketliliğinin yaklaştığını belirterek XRP topluluğunu heyecanlandırdı.

Ripple’ın son yıllarda beklentilerin altında performans göstermesinin en önemli nedeni SEC’in 2020 yılının son aylarında açtığı dava. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

Ancak 13 Temmuz’da söz konusu davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, XPR’nin ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu da XRP’nin perakende yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse mahkeme, XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına hükmetti. 13 Temmuz’daki bu gelişme sonrası XRP fiyatı %80’in üzerinde değer kazanarak 0,9 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Ancak XRP bu performansını sürdürmekte başarısız oldu ve haftalar boyunca devam eden düşüş trendi sonucu 0,5 dolarlık kritik destek seviyesinin altına geriledi. CoinGecko verilerine göre XRP şu anda 0,471959 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ripple (XRP) son bir aylık süreçte ise %24’e varan değer kaybı yaşadı.

XRP fiyatı şu anda 0,47 dolar ile 0,55 dolar aralığında konsolide oluyor. Bu da alıcılar ile satıcılar arasında bir çekişme olduğu ve piyasaya belirsizliğin hakim olduğu anlamına geliyor.

XRP’de RSI 45’in altına gerileyerek düşüş trendine işaret ederken Sinyal Çizgisi’nin üzerine çıkan MACD ise yükselişe işaret ediyor.

Bununla birlikte kısa bir süre önce popüler yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’yle Ripple’ın (XRP) olası bir boğa sezonundaki hedef fiyat seviyeleri hakkında bir video hazırladık. Bu videomuza da göz atabilirsiniz: