Ripple’ın XRP’si, 0,53 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Peki bu yükselişin arkasındaki nedenler neler?

Özet:

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte Ripple’ın XRP’si 0,53 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

SEC, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen’e yönelttiği suçlamaları düşürdü. Böylelikle Ripple, son 4 ayda SEC karşısında üçüncü kez tarihi bir zafer kazandı.

Davada nihai kararın 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek duruşmada çıkması bekleniyor. SEC-Ripple davasının sonucunun XRP fiyatı üzerinde ciddi bir etki yaratacağı öngörülüyor.

Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Trendi

Ripple (XRP) son 24 saatte yükselişini sürdürerek son iki haftanın zirvesine ulaştı. CoinGecko verilerine göre XRP şu anda 0,53 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu, olası bir boğa sezonuna dair umutları canlı tutuyor.

XRP’deki bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri kripto para piyasasındaki canlanma olabilir. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,170 trilyon doların üzerine yükseldi. Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Polygon (MATIC) gibi popüler kripto paralar kayda değer yükselişler yaşadı.

SEC-Ripple Davasındaki Son Gelişmeler

Ripple’daki (XRP) yükselişte SEC-Ripple davasındaki önemli gelişmeler de katalizör işlevi görmüş olabilir. Kısa bir süre önce SEC, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen’e yönelttiği suçlamaları düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte Ripple, son 4 ayda SEC karşısında 3. kritik zaferini kazandı.

Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teşkil etmediğine hükmetmişti. Bu, Ripple’ın SEC karşısında kazandığı ilk tarihi zafer olarak kayıtlara geçti. Ancak SEC, bu kararı Eylül ayında temyize götürdü. 3 Ekim 2023’te mahkeme, SEC’in temyiz talebini reddetti ve dolayısıyla Ripple davada ikinci tarihi zaferini kazandı.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, Ripple’ın davayı kazanması durumunda XRP fiyatının ciddi yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor. SEC-Ripple davası, 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek duruşmayla karara bağlanacak.