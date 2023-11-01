Ripple’da (XRP) balina ve köpek balıklarının sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Cüzdanında en az 10.000 XRP bulunan adreslerin sayısı 277.500’ün üzerine yükseldi.

Özet:

Ripple (XRP) son bir haftada %8’in üzerinde değer kazandı. Bu süreçte XRP balinalarının ve köpek balıklarının sayısında önemli artış yaşandı.

Ripple’ı çevreleyen olumlu gelişmeler neticesinde birçok önde gelen analist ve uzman, XRP fiyat tahminlerinde bulundu. Dark Defender ve Cryptoinsightuk XRP için sırasıyla 0,66 dolar ve 1,36 dolarlık fiyat tahmini yaptı. CryptoBull ise XRP’nin 220 dolara yükseleceğine inanıyor.

Bununla birlikte Ripple’ın (XRP) 2023 yılının son iki ayında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

XRP’de Balinalar Harekete Geçti

Ripple (XRP), Ağustos ayından bu yana ilk kez 0,60 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Son bir haftada %8 oranında değer kazanan XRP, en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor. Bu süreçte XRP’deki balina aktiviteleri de ciddi şekilde arttı.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre balina aktivitelerinin değeri 1 milyon doları aşarak son 3 ayın zirvesine ulaştı. Böylelikle XRP’de balinaların ve köpek balıklarının sayısıda 277.500’ün üzerine yükseldi. Santiment, bu gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu:

XRP, 16 Ağustos’taki düşüşünden bu yana ilk kez 0,60 dolara geri döndü. Bu geri dönüşte balinaların sürece daha fazla dahil olduğuna şahit olduk. Bununla birlikte içerisinde en az 10.000 XRP bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 277.620 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

XRP’de Bir Sonraki Hedef Fiyat Seviyesi

Önde gelen uzmanlar ve analistler, XRP’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde yeni fiyat tahminleri yapmaya başladı. Bu tahminlerden bazıları gerçekçi hedef fiyat seviyelerine işaret ederken bazılarının gerçekleşmesi ise nispeten daha zor.

Twitter analistlerinden Dark Defender ve Cryptoinsightuk, XRP fiyatı için sırasıyla 0,66 dolarlık ve 1,36 dolarlık fiyat tahminlerinde bulundu.

Bir diğer analist CryptoBull ise XRP’nin geçmiş piyasa döngülerindeki performansını takip etmesi durumunda 220 dolara yükselebileceğini öngördü. CryptoBull’un bu tahminin gerçekleşebilmesi için Ripple’ın (XRP) piyasa değerinin 100 trilyon doların üzerine yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da CryptoBull’un 220 dolarlık XRP fiyat tahmininin gerçekleşmesini şu an için imkansız kılıyor.