Ripple’ın XRP’si son birkaç haftada kaydettiği yükselişle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak teknik analizler ve zincir üstü göstergeler, XRP’deki yükseliş trendinin sona ermek üzere olabileceğini gösteriyor.

Bu yazımızda XRP’de olası bir geri çekilmeye işaret eden üç faktöre yakından bakacağız:

Yükseliş Hacimle Desteklenmiyor

Geride bıraktığımız hafta 1,6 dolara kadar yükselerek yatırımcılarını heyecanlandıran XRP, sonrasında 1,3 dolara kadar geri çekildi. Bu fiyat düzeltmesi, yatırımcıların XRP’ye yönelik ilgisinin sürdürülebilir olmadığı şeklinde yorumlara yol açtı. XRP’nin işlem hacmindeki düşüş de varlığın momentum kaybettiğine dair spekülasyonları beraberinde getirdi.

Zincir Üstü Aktivite Azalıyor

Kasım ayının ortasında 1,6 dolarla son birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaşan XRP’de zincir üstü veriler düşüşe geçti.

Zincir üzerindeki aktif hesap sayısındaki azalma, genel ağ kullanımında da belirgin bir düşüşe işaret ediyor. XRP’nin işlem hacmi gibi temel metriklerdeki bu gerileme, fiyatın arkasındaki desteği zayıflatabilir ve bu durum potansiyel bir fiyat düzeltmesinin kapısını aralayabilir. Zincir üstü aktivitedeki azalma, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Teknik Göstergeler Aşırı Alım Sinyali Veriyor

XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 85 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesinde. RSI’ın bu denli yükselmesi, varlığın aşırı alım baskısı altında olduğuna ve dolayısıyla yatırımcıların kâr realizasyonuna gidebileceğine işaret ediyor. Bu da XRP fiyatında olası bir geri çekilmeyle sonuçlanabilir. Ayrıca aşırı alım bölgesinde sıkışıp kalan bir varlık, ayıların kontrolü ele geçirmesiyle daha sert bir düşüş trendine girebilir.