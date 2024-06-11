Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davayla mücadele ederken bir yandan da genişlemesini sürdürüyor.

Ripple bu kapsamda kısa bir süre önce Ledger (XRPL) Japonya ve Kore Fonu’nu başlattı. Söz konusu fon, Japonya ve Kore’ye odaklanıyor ve Asya-Pasifik bölgesinde XRP Ledger’ın genişlemesini arttırmayı hedefliyor.

Bu fon, Ripple’ın 2022 yılının Mart ayında geliştiricileri desteklemek için duyurduğu 1 milyar XRP’lik destek paketinin bir parçası. Ripple bu hamlesiyle, Asya-Pasifik bölgesinde kurumsal ortaklıklar kurmayı, hibeler, startup yatırımları yapmayı ve topluluk büyümesini destekleyici adımlar atmayı hedefliyor.

Geçmişte Ripple Asya-Pasifik bölgesinde birçok yatırım yaptı ve ortaklık kurdu. ABD merkezli kripto para girişimi, Japonya ve Güney Kore’yi blockchain inovasyonu konusunda kilit merkezler olarak görüyor.

Stablecoin Planları ve Stratejik Satın Alma

Ripple, Standard Custody & Trust Company’yi satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. CryptoPotato olarak 13 Şubat’ta Ripple’ın Standard Custody & Trust Company’yi satın almak için düğmeye bastığını bildirmiştik.

Kısa bir süre önce satın alma işlemleri tamamlandı. Ripple bu hamlesiyle, kısa bir süre içerisinde çıkaracağı stabilcoin’ini desteklemeyi düşünüyor. Satın alma kapsamında Standard Custody & Trust Company CEO’su Jack McDonald, Ripple’da Stablecoin’lerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

McDonald’ın bu konudaki uzmanlığı ve liderliği, Ripple’ın stablecoin girişiminde önemli bir rol oynayacak. Ripple, bu hamlesiyle ayrıca geleneksel finansal sisteme blockchain teknolojisini entegre etmeyi amaçlıyor.

Standard Custody & Trust Company, kripto paralar için kurumsal saklama hizmetleri sunan bir şirket olarak tanınıyor. Standard Custody & Trust Company’nin satın alınmasıyla Ripple, ABD’nin 40 eyaletinde para transfer lisansına sahip oldu.

Ripple’ın ayrıca Singapur Para Otoritesi’nden Büyük Ödeme Kurumu Lisansı ve İrlanda Merkez Bankası’ndan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) lisansı bulunuyor.

XRP’nin Geleceği

XRP Ledger, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenecek 2025 Dünya Fuarı’nda katılımcılar için resmi Expo NFT’leri çıkaracak.

Ripple, kısa bir süre içerisinde kendi stabilcoin’ini piyasaya sürmeye hazırlanırken şirketin kripto para birimi XRP ise zor günler geçiriyor. Öyle ki XRP fiyatı son 90 günlük zaman diliminde %30 yıl başından bu yana ise %21 oranlarında değer kaybetti.

CoinGecko verilerine göre 11 Haziran Salı günü %5,67 oranında değer kaybeden XRP 0,4755 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

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