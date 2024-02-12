XRP balinaları, geçtiğimiz saatlerde 200 milyondan fazla XRP taşıdı. Üstelik işlem yapan cüzdanlar arasında Ripple ile ilişkili bir adres de var.

Whale Alert’a göre, kimliği bilinmeyen bir balina kripto para borsası Bitstamp’e 27,3 milyon XRP aktardı. Söz konusu miktar, güncel kur ile 14,2 milyon dolar ediyor.

Borsalara kripto para yatırılması genellikle satış niyeti taşıdığından dolayı, ilgili kriptonun fiyatında düşüş beklentisine yol açabiliyor.

Ripple Cüzdanı XRP Gönderdi

İlk balina işleminden yaklaşık 3 saat sonra, Ripple ile ilişkili bir cüzdan da XRP işlemi gerçekleştirdi. rBg2FuZT91C52Nny68houguJ4vt5x1o91m adresli cüzdan, kimliği tespit edilmemiş bir cüzdana 80 milyon XRP gönderdi. 80 milyon XRP, haber yayın saati itibarıyla 41,7 milyon dolar ediyor.

Yalnızca dakikalar sonra, aynı Ripple cüzdanına kimliği yine bilinmeyen rhtufNsYfrozs4GvSq4HMYcR9y3dg8FWdC adresinden toplam değeri 52 milyon doları aşan 100 milyon XRP gönderildi.

Ripple cüzdanı ile ilişkili işlemlerin neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. X kullanıcılarının spekülasyonları ise SEC davası ve satış ihtimaline yoğunlaşıyor.

SEC Etkisi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin geliştiricisi olan Ripple’ı 2020 yılında mahkemeye verdi. Komisyon, Ripple’ın XRP satarak kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Mahkeme, XRP işlemlerinin menkul kıymet işlemi sayılıp sayılamayacağı konusunda her iki tarafın da elini güçlendiren bir karar verdi. Kurumsal XRP satışları menkul kıymet işlemi sayılırken, bireysel satışların böyle değerlendirilemeyeceği açıklandı.

Son olarak mahkeme, SEC’in talebini kabul ederek, Ripple’ın 2022-2023’e ait finansal belgelerini mahkemeyle paylaşmasını istedi. Ripple-SEC davasında çıkan kararlar, genellikle XRP’nin fiyat hareketlerinde hissediliyor.

XRP, son 24 saatte yüzde 0,36 değer kaybetti. Balinaların hareketlenmesinin ardından 0,514 dolara kadar gerileyen XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,527 dolardan işlem görüyor.