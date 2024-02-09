Ripple (XRP) yükselişe mi hazırlanıyor yoksa düşüş kapıda mı? İşte Ripple (XRP) yatırımcılarının göz önünde bulundurması gereken faktörler.

Ripple (XRP) fiyatı geride bıraktığımız hafta boyunca 0,50 dolar bandında işlem gördü. Peki kısa vadede XRP’deki fiyat hareketlilikleri yeniden yükselebilir mi?

Teknik analiz tarafında göz önünde bulundurulması gereken 2 önemli metrik var. Bununla birlikte temel analiz tarafında da göz önünde bulundurulması gereken faktörler var.

Ripple’da (XRP) Teknik Göstergeler

İlk olarak türev piyasalarında long pozisyonların short pozisyonlara oranı dikkat çekiyor. CoinGlass verileri, şu anda XRP’deki türev işlemlerinin %70 long, %30 short yönünde olduğunu gösteriyor.

Bu durum piyasadaki olumlu havayı yansıtıyor. Öte yandan bu bir uyarı işareti olarak da yorumlanabilir, zira long sıkışması (long squeeze) riski de kapıda olabilir. Long sıkışması, fiyatların düşüşe geçtiği ve her seferinde daha fazla pozisyonun tasfiye edildiği durumlarda gerçekleşir ve bu sayede long pozisyon sahipleri olası kayıpları önlemek için panikle pozisyonlarını kapatmaya zorlanır.

Karşılaştırmak gerekirse bu yazının hazırlandığı 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle diğer önde gelen kripto paralarda long/short pozisyon oranı yarı yarıyaydı.

XRP’de dikkat edilmesi gereken bir diğer teknik gösterge ise açık faiz (open interest) oranı. Fiyat dalgalanmalarının yaklaşıp yaklaşmadığını ölçmek için sıklıkla kullanılan bu metrik, ne kadar yüksekse fiyat dalgalanmalarının da o denli yüksek olması beklenir.

Son birkaç haftalık süreçte XRP’de açık faiz oranı sessiz sedasız yükseliyor. Bu da en azından önümüzdeki birkaç haftanın sakin geçeceği şeklinde yorumlanabilir.

Ancak teknik analiz göstergelerini alt üst edebilecek bazı gelişmeler var.

Ripple-SEC Davasında Neler Oluyor?

XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs, ABD’de ciddi bir yasal savaş veriyor. SEC’in 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı dava, aradan üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen devam ediyor.

Ancak davada nihai kararın 23 Nisan 2024 tarihinde çıkması bekleniyor. Bu da XRP’yi önümüzdeki aylarda oldukça hareketli günlerin beklediği şeklinde yorumlanabilir. Davayı Ripple’ın kazanması, XRP fiyatının yeni zirvelere yükselişini tetikleyebilir. Bununla birlikte davayı SEC’in kazanması ise XRP fiyatını aşağı doğru sürükleyebilir.

2023 yılında Ripple Labs, SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede 3 tarihi zafer kazandı. Çok kısa bir süre önce ise SEC, Ripple karşısında önemli bir zafer elde etti. Mahkeme Ripple’ı belirli mali bilgileri sunmaya zorladı. Ripple, mali bilgilerin davayla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek bu bilgileri açıklamayı reddediyordu.