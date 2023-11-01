Ripple, 1 Kasım 2023’te emanet cüzdanındaki 1 milyar XRP’nin kilidini açtı. Kripto para piyasasındaki balina hareketliliklerini izleyen Whale Alert adlı Twitter hesabı, Ripple’ın emanet cüzdanlarından 1 milyar XRP çıkardığını bildirdi.

Her ayın ilk günü Ripple, 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor.

XRP Ledger’da programlanmış emanet sistemindeki 1 milyar XRP token’in kilidini bugün itibariyle açtı. Dolayısıyla 1 milyar XRP dolaşıma girdi.

Ripple (XRP), 2012 yılında 100 milyar XRP’lik toplam arzla piyasaya sürüldü. Toplam arzın 20 milyar XRP’lik kısmı dolaşıma sokuldu. Ripple, geriye kalan 80 milyon XRP’lik arzın ise kademeli bir şekilde piyasaya sürüleceğine dair söz verdi. 2017 yılında Ripple, XRP’nin daha öngörülebilir ve planlı bir şekilde piyasaya sürülmesi için yeni bir sisteme geçiş yaptı. Plan 55 ay boyunca her ayın ilk günü bir milyar XRP’yi 55 ay içerisinde dolaşıma sokmaktı.

Whale Alert’in verilerine göre Ripple 1 Ekim 2023 tarihinde TSİ 03:00’da üç farklı işlemde 1 milyar XRP’nin kilidini açtı. İlk işlemde 299 milyon dolar değerinde 500 milyon XRP’nin kilidi açıldı. İkinci adımda 239,92 milyon dolar değerinde 400 milyon XRP’nin kilidi açıldı. Üçüncü adımda ise 59,98 milyon dolar değerinde 100 milyon XRP’nin kilidi açıldı ve böylelikle toplamda 1 milyar XRP, 1 Kasım’da dolaşıma sokuldu.

Ripple’ın Emanet Cüzdanında Ne Kadar XRP Bulunuyor?

Ripple’ın 3. çeyrek raporuna göre, 30 Eylül itibariyle şirketin emanet cüzdanlarında toplam 41.300.000.005 (41,3 milyar) XRP bulunuyordu. Ripple Labs 1 Ekim’de 1 milyar XRP’nin kilidini açtı ve bunların 800 milyon XRP’lik kısmını yeniden emanet cüzdanlarında kilitledi. Dolayısıyla XRP’nin emanet cüzdanlarında hala 40,1 milyar XRP’nin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Ripple’ın Kasım ayında kilidini açtığı 1 milyar XRP’nin bir kısmını yeniden emanet cüzdanlarında kilitleyip kilitlemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Ripple (XRP) Neden Yükseliyor?

Ripple (XRP) son dönemde kripto para piyasasında en iyi performans gösteren varlıklardan biri. Bu yükselişin nedenleri arasında Ripple’ın SEC karşısında kazandığı tarihi zaferler yer alıyor.

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açtı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden davada hem Ripple hem de SEC ciddi şekilde yıprandı.

Geride bıraktığımız aylarda Ripple Labs, davada SEC’e karşı savunma yapmak için yaklaşık 200 milyon dolarlık harcama yaptıklarını açıklamıştı. Bu davadan Ripple ile birlikte XRP fiyatı da olumsuz etkilendi. Ancak son aylarda Ripple, SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede art arda önemli zaferler kazandı.

Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu, davada Ripple adına en önemli zafer olarak kayıtlara geçti.

SEC, Eylül ayında mahkemenin bu kararını temyize taşıdı. Ancak 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz başvurusunu reddetti. Böylelikle Ripple, SEC karşısında ikinci zaferini kazandı. Ekim ayında SEC, Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları geri çekti. Sonuç olarak 4 aylık zaman diliminde Ripple, SEC karşısında 3 önemli zafer kazandı.

Ripple’ın XRP’sinde son dönemde yaşanan yükselişlerin bu gelişmeler tarafından tetiklendiği düşünülüyor.