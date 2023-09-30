Her ayın ilk günü Ripple, 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor.

Dolayısıyla bir sonraki kilit açılışı 1 Ekim 2023 tarihinde yani yarın gerçekleşecek. Ripple, XRP Ledger’da programlanmış emanet sistemindeki 1 milyar XRP token’in kilidi yarın açılacak. 1 Ekim Pazar günü 3 farklı işlemde 100 milyon, 400 milyon ve 500 milyon XRP dolaşıma girecek.

XRP’nin dolaşımdaki arzı, yarınki kilit açılımı öncesinde 53,31 milyar XRP seviyesinde. Yarın kilidi açılacak XRP’ler, varlığın dolaşımdaki arzının %1,87’lik kısmına denk geliyor. Öte yandan XRP’nin emanet cüzdanlarda hala 46,69 milyar XRP bulunuyor. Bu token’lerin kilit açılışı 2027 yılının Şubat ayına kadar her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

XRP Bu Emanet Sistemini Neden Oluşturdu?

2012 yılında piyasaya sürülen Ripple, o dönemde XRP’nin toplam arzını 100 milyar XRP olarak belirledi. 100 milyar XRP’lik toplam arzın 20 milyar dolarlık kısmı, Ripple’ın geliştiricilerine ve çekirdek ekibine dağıtıldı.

Ripple, geriye kalan 80 milyon XRP’lik arzın ise kademeli bir şekilde piyasaya sürüleceğine dair söz verdi. 2017 yılında Ripple, XRP’nin daha öngörülebilir ve planlı bir şekilde piyasaya sürülmesi için yeni bir sisteme geçiş yaptı.

Bu sistemle birlikte XRP arzının bir kısmı bir koşulun yerine getirilmesiyle piyasaya sürülecek şekilde emanet cüzdanlarında kilitlendi. Ripple bu koşulu, 55 ay boyunca her ayın ilk günü bir milyar XRP’yi 55 ay içerisinde dolaşıma sokmaktı.

Ancak şimdiye kadar her ayın ilk günü 1 milyar XRP dolaşıma sokulsa da Ripple bu varlıkların tamamını satmadı. Bunun yerine kilidi açılan XRP’lerin bir kısmını yeniden kilitledi. Bu da XRP’nin toplam arzının dolaşıma girmesi için gereken 55 aylık süreyi daha da uzattı.

Gelin Ripple’ın bu ayın başında kilidi açılan 1 milyar XRP’yi nasıl kullandığına yakından bakalım.

1 Eylül’de kilidi açılan 500 milyon dolarlık 1 milyar XRP’nin %80’lik kısmı, 2027 yılının Ocak ve Şubat aylarında kilidi açılacak şekilde yeniden kilitlendi. Kalan 200 milyon XRP’nin 100 milyon XRP’lik kısmı 11 Eylül’de piyasada yaşanan çöküş sırasında satıldı.

18 Eylül tarihinde 75 milyon XRP’lik yeni bir satış daha yaptı. 22 Eylül’de ise 50 milyon XRP’nin satışı gerçekleştirildi.