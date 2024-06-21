Ripple yeni bir dava ile karşı karşıya.

XRP’nin geliştiricisi Ripple’ın yaşadığı hukuki zorlukların ardı arkası kesilmiyor. Blockchain şirketine ABD’de bir dava daha açıldı.

Ripple’a Dava Şoku

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde federal mahkeme, Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse’a açılan davayı kabul etti.

Garlinghouse, 2017’de verdiği bir röportajda yanlış yönlendirici açıklamalarda bulunmak ve menkul kıymet yasalarını ihlal etmek ile suçlanıyor.

CEO, BBN Bloomberg’de söz konusu tarihte gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında XRP için epey büyük bir uzun pozisyon açtığını söylemişti. Ancak Garlinghouse, iddiaya göre aynı sene içerisinde milyonlarca XRP sattı ve yatırımcıları yanlış yönlendirdi.

Söz konusu röportaj, Ripple’ın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Garlinghouse’un yatırımcıları yanlış yönlendirip yönlendirmediğine mahkeme karar verecek.

Ripple ve SEC Davası Sürüyor

Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı ayrı bir dava süreci daha yönetiyor.

Kripto topluluğunun yakından takip ettiği ve sonuçları kritik önem taşıyan dava, SEC’in 2020’de Ripple’dan şikayetçi olmasıyla başladı.

SEC, XRP’nin Ripple’a ait bir kripto para olduğunu ve bu nedenle bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Ripple’ı ise kayıt dışı menkul kıymet arzı ile suçluyor.

Komisyon, yargılama aşamasına geçen davada Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep etmişti. Ancak Ripple’dan gelen itirazlar sonucu, ceza talebini geçtiğimiz günlerde 102 milyon dolara düşürdü.