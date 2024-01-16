Kripto para analisti Dark Defeder, XRP fiyat tahminlerine bir yenisini daha ekledi.

Özet:

Son dönemde XRP’deki fiyat dalgalanmaları ciddi şekilde arttı. Bazı analistler, Ripple’ın XRP’sinin yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Ripple’ı çevreleyen yasal gelişmeler ve kripto para piyasasındaki trendler, XRP’nin gelecekteki fiyatı üzerinde doğrudan etkili olabilir.

XRP’de Yatırımcılar Pozitif Kalmaya Devam Ediyor

Her ne kadar 2023 yılında zaman zaman iyi performans sergilese de XRP 2024 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı başaramadı. Popüler kripto para birimi şu anda 0,58 dolar bandında işlem görüyor ve dolayısıyla XRP 2023 yılında kaydettiği en yüksek seviye olan 0,80 doların oldukça altında. Ancak önde gelen analistler ve uzmanlar, XRP’nin yakın gelecekte yükseliş trendine başlayacağına inanıyor.

Kripto para analisti Crypto Rover, XRP’nin önümüzdeki sekiz hafta içinde “büyük bir kırılma” yaşayabileceğine öngören bir teknik analiz grafiği yayınladı.

Bir diğer kripto para analisti Dark Defender da XRP’nin son altı aydır yükseliş trendinde olduğunu belirterek XRP teknik analizi paylaştı. Dark Defender, XRP fiyatının 10 aylık bir zaman diliminde 22,50 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Minimum 13, maksimum 20 aylık boğa sezonu döngüsü göz önünde bulundurulduğunda, bir boğa sezonunun ortalama 16,5 ay sürüyor. Boğa sezonunun 6. ayında olduğumuzu hesaba katarsak XRP’nin 10 ay daha boğa sezonuna devam edeceğini söyleyebiliriz.

XRP’yi Yükselişe Geçirebilecek Faktörler

XRP fiyatında yükselişe yol açabilecek bir diğer faktör de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasında devam eden dava. Davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP fiyatının ciddi bir yükseliş yaşanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Ripple, 2023 yılında SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede 3 kritik zafer kazanmıştı. Bu nedenle davada üstünlüğü Ripple Labs ele geçirmiş durumda. 2023 yılının Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetmişti. Bu gelişmenin ardından XRP fiyatında ciddi bir artış yaşandı.

Yazar, yatırım uzmanı ve konuşmacı Linda P. Jones ise Ripple’ın olası halka arzı, kripto para düzenlemeleri ve yaklaşan blok ödülü yarılanması da dahil olmak üzere çeşitli gelişmelerin XRP fiyatında yükselişi tetikleyebilecek gelişmeler olduğuna inanıyor.