Bu hafta XRP’nin nasıl bir performans gösterebileceğini incelemek için bazı önemli teknik göstergelere yakından bakacağız.

XRP’de Ana Destek Seviyesi: 0,54

0,54 XRP’de Ana Direnç Seviyeleri: 0,60 ve 0,68

0,54 Dolar Direnci Desteğe Dönüşecek mi?

XRP son birkaç gün içerisinde kaydettiği yükselişle 0,54 dolar direncini yeniden desteğe dönüştürmek için mücadele veriyor. Son 24 saatte 0,5491 dolara kadar yükselen XRP, sonrasında bir miktar geri çekildi ve 16 Ekim Çarşamba günü itibariyle 0,5402 dolar seviyesinde işlem görüyor.

XRP’nin 0,54 dolar direncini kalıcı olarak desteğe dönüştürmeyi başarması halinde bir sonraki kritik direnç seviyesi olan 0,60 doları test etme olasılığı yüksek.

Alım Hacmi Düşük Seviyelerde

Her ne kadar XRP fiyatı bu haftayla birlikte yeniden yükselişe geçse de alım hacmi, XRP’deki yükseliş trendini güçlü bir şekilde desteklemiyor.

XRP’nin alım hacmi, Eylül ayı sonunda yaşanan sert çöküşün ardından düşük seviyelerde seyrediyor. XRP’nin 0,60 dolar direncini geçebilmesi için çok daha güçlü bir alım baskısı oluşması gerekiyor.

Günlük MACD’de Boğa Kesişimi

Günlük MACD göstergesindeki boğa kesişimi, XRP’de yükseliş trendi sinyali veriyor. Günlük MACD’deki boğa kesişimi henüz erken aşamada olsa da bu, önümüzdeki günler için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. XRP’nin yeniden 0,60 dolar direncini test etmesi, kontrolün yeniden alıcılara geçmesiyle sonuçlanabilir.

Tüm bu göstergeler XRP’nin yönünü yukarıya çevirdiğine ancak trendin devam edebilmesi için işlem hacminin yükselmesi gerektiğini işaret ediyor.