Ripple’ın XRP’si kripto para piyasasındaki yükseliş trendine geç katılsa da bu hafta %27,3 oranında değer kazanarak 0,74 dolarla son birkaç ayın en yüksek seviyesini belirledi. Analistler, Bitcoin’deki fiyat düzeltmesi sonucu 0,70 dolara kadar gerileyen XRP’nin 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

XRP, geçen hafta piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında altıncı sıradaki yerini Dogecoin’e kaptırdı. 14 Kasım Perşembe günü itibariyle Dogecoin’in piyasa değeri 57 milyar dolar civarındayken, XRP’nin piyasa değeri 39 milyar dolarda seyrediyor.

Her ne kadar XRP son bir haftalık süreçte %27,3 oranında değer kazansa da bu yükseliş, Dogecoin’le arasındaki farkı kapatmaya yetmedi. Ancak Santiment’e göre bu yükseliş, yatırımcıların XRP’ye olan ilgisini yeniden canlandırdı. Santiment’in verilerine göre, XRP’deki yükselişle birlikte sosyal medya platformlarındaki tüm kripto para tartışmalarının %4’ünden fazlasını Ripple oluşturuyor.

Santiment, XRP’deki yükselişin devam edebilmesi için yatırımcıların varlığa yönelik ilgisinin canlı kalması gerektiğini vurguladı. Santiment, yatırımcıların XRP hakkında konuşmaya devam etmesi ve daha önemlisi varlığa fon ayırması gerektiğini belirtti. Santiment ayrıca büyük borsalardaki (örneğin Binance) fonlama oranlarına dikkat çekerek, XRP rallisini engelleyebilecek yüksek boyutlu uzun pozisyonlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

XRP’nin büyük ve aktif bir topluluğu olsa da, son zamanlarda kripto para piyasasını kasıp kavuran memecoin trendi, XRP’nin fiyat performansını olumsuz etkileyebilir. Dogecoin’in bir haftada %150 oranında artması, PEPE’nin yeni zirvelere ulaşması ve PNUT’un birkaç gün içinde 2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması gibi olaylar, bireysel yatırımcıların ilgisinin memecoin’lere kaymasına yol açıyor.

🥳 The XRP community has erupted with excitement and discussions related to crypto's #7 market cap. Over 4% of all coin discussions are related to XRP following a +45% breakout over an 8-day span.

Surpassing $0.74, its year-high back in March, will largely depend on FOMO staying… pic.twitter.com/IubbdmJY8n

— Santiment (@santimentfeed) November 13, 2024